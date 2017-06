Von Christiane Fasching

Innsbruck – Wenn’s draußen heiß ist, kühlt die Fernseh-Spannung erfahrungsgemäß ordentlich ab. Mit neuen Serienstoffen warten die Sender lieber bis zum Herbst – wäre ja auch schade, teure Eigenproduktionen schon an lauen Sommerabenden zu verpulvern, wo potenzielle Zuschauer die Prime Time lieber in Gastgärten als vor dem Fernseher verbringen. Und so hat der ORF am Dienstag wieder die Krimiserie „Janus“ ausgepackt, deren TV-Premiere schon vier Jahre zurückliegt – Spuren im Budget werden damit keine hinterlassen, denn was bereits ausgestrahlt wurde, schlägt sich nicht im aktuellen Finanzplan nieder.

Fakt ist: Der ORF steht unter Zugzwang. Bis 2021 müssen 300 Millionen Euro eingespart werden – und das macht sich auch im Programm bemerkbar. Laut einem TV-Media-Bericht sind die Abspielbudgets für 2017 bereits nahezu aufgebraucht, was unter anderem kostspieligen Eigenproduktionen wie den Mehrteilern „Sacher“ und „Maximilian“ geschuldet ist. Der heurige ORF-Herbst könnte damit recht farblos werden, denn obwohl neue Folgen von Erfolgsformaten wie „CopStories“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ bereits fix-fertig in der Programm-Schublade liegen, werden sie die Gebührenzahler wohl so schnell nicht zu Gesicht bekommen. Auf Nachfrage der TT heißt es dazu aus der ORF-Programmdirektion: „Der Finanzierungsplan fordert uns sehr, da Teile der Kosten erst mit Ausstrahlung zu Buche schlagen.“ Übersetzt bedeutet das, dass Produktionskosten offenbar erst in jenem Jahr im Budget aufscheinen, in dem die Formate dann auch tatsächlich ausgestrahlt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine ORF-Produktion in der Warteschleife ausharren muss: So hatte die Comedy-Serie „Gemischtes Doppel“ von und mit Thomas Stipsits und Katharina Straßer knapp drei Jahre auf dem Buckel, ehe sie Ende 2016 das Licht der Fernsehwelt erblickte. Ein ähnliches Schicksal könnte auch den TV-Cops und dem kultigen Frauen-Quartett blühen. Seitens der Programmdirektion heißt es dazu: „Wir visieren ein Abspielen von Teilen für 2018 an.“ Ob das bedeutet, dass die sendebereiten Folgen womöglich doch erst 2019 zu sehen sein werden, beantwortet man seitens des ORF recht ausweichend. „Im Rahmen der Finanzplanung für 2018 werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um möglichst viele hochwertige Produktionen ins Programm zu bringen.“

Fix ist zum jetzigen Zeitpunkt indes, dass die dritte Staffel der publikumsträchtigen „Vorstadtweiber“ im Winter auf Sendung gehen wird. Geplant seien zudem drei komplett neue Serien, die voraussichtlich 2018 und 2019 zu sehen sind. Wer dabei vor und hinter der Kamera steht, steht allerdings noch nicht fest.