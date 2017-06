Los Angeles – Nach hymnischen Kritiken und enormem Erfolg an den Kinokassen arbeitet „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins bereits an einem Drehbuch für eine Fortsetzung. Das haben Jon Berg und Geoff Johns, die die DC-Comicverfilmungen für Warner Bros. verantworten, Variety verraten. Johns habe die bisherige Arbeit mit Jenkins „Riesenspaß“ gemacht - beide hätten bereits eine „coole Idee“ für das Sequel.

Wie der Produzent Toby Emmerich in einem separaten Interview erzählte, sei der nächste Film nicht während des Ersten Weltkriegs, vermutlich aber erneut in der Vergangenheit angesiedelt. Ob Jenkins auch tatsächlich wieder am Regiestuhl Platz nimmt, ist noch nicht bekannt.

„Wonder Woman“ hatte mit einem Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen US-Dollar (89,1 Mio. Euro) den stärksten US-Start eines Films einer Regisseurin hingelegt. Nach drei Wochen steht der Streifen über die Amazonen-Kriegerin Diana Prince (Gal Gadot), die mit übernatürlichen Kräften eigenhändig den Ersten Weltkrieg beenden will, bei weltweit fast 580 Millionen US-Dollar (518 Mio. Euro) und dürfte die Milliardengrenze in den Sommermonaten erreichen. (APA/dpa)