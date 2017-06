Innsbruck – Als Alfred Hitchcock Anfang der 1960er-Jahre den Showdown des – letztlich nie produzierten – Films „The Blind Man“ in Disneyland ansiedeln wollte, verweigerte Walt Disney die Drehgenehmigung. Er habe „Psycho“ gesehen. Für die Macher eines derart „widerlichen“ Films gebe es keinen Platz in Disneys „Magic Kingdom“. Ähnlich abweisend war Disneys Reaktion auf Richard Schickels Interview-Anfrage. Der Anfang 2017 84-jährig verstorbene langjährige Filmkritiker des Magazins Time bereitete 1965 ein Buch über Disney vor. Auch nach dem überraschenden Tod des Cartoon-Tycoons im Dezember 1966 gab es keine Unterstützung für Schickels Buch. Schließlich sei alles, was es über den uramerikanischen Selfmademan, der den ersten globalen Unterhaltungskonzern begründete, zu erzählen gibt, bereits erzählt. Auf Anregung des Meisters selbst. Von dessen Tochter Diane.

Schickels „The Disney Version“ erschien 1968. Und gilt – neben Neal Gablers umfangreicherer Studie „Walt Disney. The Triumph of the American Imagination“ – als unerreichtes Standardwerk. Dieser Tage wurde es unter dem Titel „Disneys Welt“ in deutscher Übertragung von Christian Quatmann neu aufgelegt.

Schickels Befunde haben die Zeit überdauert. Nicht nur was den Menschen Walt Disney angeht. Über dessen manische Kontrollwut, seine stockkonservative politische Gesinnung, sein fragwürdiges Auftreten gegen „unamerikanische Umtriebe“ und seine TV-taugliche Inszenierung als „Onkel Walt“ ist seither viel geschrieben worden.

Kern von Richard Schickels Auseinandersetzung ist im Grunde die Entwicklung der Marke „Walt Disney“, die ausgehend von einer Maus in roten Knickerbockern, die nicht von Disney, sondern von dessen Kompagnon Ub Iwerks geformt wurde, zum Synonym der Unterhaltungsindustrie US-amerikanischer Prägung wurde: Gut ist, was sich verkaufen lässt, als Film, TV-Sendung, Themenpark, Heftchen oder Spielzeug. Dass dabei bisweilen große Filmkunst entsteht, mag erfreulich sein. Eine Bedingung für die Komplettvermarktung ist es nicht.

Disney war nicht der Erste, der sich ins Geschäft mit dem Rundum-Merchandising stürzte. Aber er war der Konsequenteste. Und schuf so die Grundlage für die Blockbuster-Bespaßung der Gegenwart.

Der Beginn der eigentlichen Blockbuster-Ära wird gemeinhin mit der Premiere von „Der weiße Hai“ (1975) datiert. Und dessen Regisseur, Steven Spielberg, gilt – nach wie vor – als bekanntester Filmemacher der Gegenwart. Selbst Filme, die er als Produzent begleitete oder als Berater mit auf den Weg brachte, wurden lange als Spielberg-Werk angepriesen. Die von ihm inszenierten 30 Kinofilme haben seit 1973 mehr als vier Milliarden US-Dollar eingespielt. Auf sie konzentriert sich der deutsche Filmwissenschafter Thomas Koebner in seiner neuen Monographie, die das inzwischen 70-jährige „Wunderkind“ ins Spannungsfeld von Arthouse- und Effektkino setzt. Besonders erfreulich an Koebners insgesamt kluger, in thematische Blöcke gegliederter Studie ist, dass er auch jenen Filmen Beachtung schenkt, die zumeist übergangen werden. Dem 1989er-Fantasy-Rührstück „Always“ mit Audrey Hepburn zum Beispiel, oder „1941“, der unmittelbar nach dem Hit „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ in die Kinos kam und bei Publikum und Kritik auf wenig Gegenliebe stieß. Gemein ist den Analysen der Blick für bisweilen überraschende Details. Es wird keine wie auch immer geartete Überthese anhand verschiedener Beispiele illustriert, sondern jeder Film für sich nach ausgewählten Gesichtspunkten untersucht. (jole) Biografie Richard Schickel: Disneys Welt. Aus dem Englischen von Christian Quatmann. Kulturverlag Kadmos, 301 Seiten, 20,50 Euro. Studie Thomas Koebner: Steven Spielberg. Reclam, 280 Seiten, 36 Euro.