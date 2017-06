München – Der 2. September ist der erste Arbeitstag für Steffen Henssler bei ProSieben. An dem Tag überträgt der Münchner Privatsender live die erste Ausgabe der neuen Show „Schlag den Henssler“, wo der 44-jährige Koch sich in mehreren Spielen an einem Abend einem Herausforderer stellen muss, wie ProSieben mitteilte.

Henssler, der bis vor kurzem in Diensten des Konkurrenten Vox stand, tritt mit der Sendung in die Fußstapfen von Stefan Raab, der bis Ende 2015 mehrmals im Jahr die Show „Schlag den Raab“ präsentierte und dann vom Bildschirm verschwand. Damals ging es für den Herausforderer immer um ein Preisgeld von 500.000 Euro.

Raab tritt für ProSieben aber auch wieder in Erscheinung – wenn auch nicht mehr vor der Kamera. Auf seiner Idee beruht die neue Show „Das Ding des Jahres“, in der Erfinder für ihre Leistungen prämiert werden sollen. Sie soll in der nächsten Wintersaison erstmals zu sehen sein. (dpa)