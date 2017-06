Innsbruck – Bevor auch für Cineasten die Freiluftsaison beginnt, blickt man in den Innsbrucker Programmkinos Leokino und Cinematograph dorthin, wo man dieser Tage zahllose Österreicher antrifft. Nach Italien also. Doch an Sonne, Strand und Cappuccino haben die Filme, die in der Reihe „Nuovo Cinema Italia“ gezeigt werden, nachrangiges Interesse: In „Se dio vuole“ stellt sich ein Schnösel die Sinnfrage, „La stoffa dei sogni“ lockt Shakespeare nach Sardinien, „Non essere cattivo“ führt in die römische Halbwelt, „Lea“ widmet sich dem Widerstand gegen die Mafia, „Per amor vostro“ dem glamourfreien Mittelklasse-Leben in Neapel und „Latin Lover“ den Verwerfungen eines vermeintlichen Glamourlebens. Insgesamt sucht die Auswahl die Nähe zur „Commedia all’Italiana“ der 1950er- und 1960er-Jahre. Auch damals speiste sich der nur auf den ersten Blick leichtfüßige Witz an den Widrigkeiten des Alltags.

Auf dem schmalen Grat zwischen Komik und Tragik balanciert auch Sally Potters „The Party“ – und galt damit bei der Berlinale im Februar kurzzeitig als Geheimtipp auf den Goldenen Bären. Am 28. Juli eröffnet die in elegantem Schwarz-Weiß gehaltene Schilderung einer Eskalation das diesjährige Open-Air-Kino im Zeughaus. Der Rest des Programms ist eine Einladung zum Wieder- bzw. Nachsehen: Gezeigt werden u.a. die Oscar-Filme „Moonlight“, „La La Land“ und „Manchester By The Sea“ sowie Park Chan-wooks Kabinettstück „Die Taschendiebin“ oder Josef Haders Publikumsliebling „Wilde Maus“.

Auffallend stark vertreten sind 2017 Klassiker der Filmgeschichte, denen sich das Leokino seit Ende des Vorjahres auch mit der Reihe „Kino-Zeitreise“ widmet: Neben dem traditionellen Abschlussfilm „Alexis Sorbas“ stehen die Monty-Python-Klamotte „Die Ritter der Kokosnuss“, Carol Reeds Trümmer-Thriller „Der dritte Mann“, Martin Scorseses blutiges Nachtschatten-Gewächs „Taxi Driver“, John Hustons tropisches Bootsabenteuer „African Queen“, Stanley Kubricks Nabokov-Annäherung „Lolita“ und Sergio Leones Spaghetti-Schnitzeljagd „Zwei glorreiche Halunken“ auf dem Programm.

Der eine oder andere Quasi-Klassiker – etwa „Die üblichen Verdächtigen“, „Snatch – Schweine und Diamanten“ oder „Der König der Löwen“ – könnte es auch auf das Programm der „Silent-Cinema“-Reihe auf dem SoWi-Campus schaffen. Sofern er online ausreichend Stimmen einheimst. Noch bis Freitag kann auf www.silentcinema.at abgestimmt werden, welche Filme ab 19. Juli nach Einbruch der Dunkelheit bei – im Idealfall – sternenklarem Himmel gezeigt werden. (jole)