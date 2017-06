Menlo Park – Facebook will laut Recherchen des Wall Street Journal in großem Stil eigene Fernsehinhalte auf seine Plattform bringen. Der weltgrößte Online-Netzwerk sei in Gesprächen mit Hollywood-Studios und Rechtevermarktern, heißt es in einem Bericht der New Yorker Tageszeitung am Montag.

Das Unternehmen wolle bis zu drei Millionen Dollar pro Serien-Folge ausgeben. Damit würde Facebook gleich in die Liga der besonders hochwertigen Produktionen einsteigen. Im Visier habe das Online-Netzwerk mit seinem Bewegtbildangebot vorrangig die Zielgruppe der 17- bis 30-Jährigen. Das Projekt soll bereits Ende des Sommers starten. Politische Inhalte, Nachrichtenformate sowie Serien mit Nacktheit oder anzüglicher Sprache seien dabei tabu, schreibt das Blatt unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Insider.

Zwei Produktionen sind bereits fix, einerseits das Beziehungsdrama „Strangers“, das zuletzt auch beim Sundance-Festival präsentiert wurde, andererseits wurde eine Staffel der Spielshow „Last State Standing“ in Auftrag gegeben.

Mit dem Vorstoß ins Geschäft mit TV-Inhalten würde Facebook sowohl mit klassischen Fernsehsendern um Werbedollar als auch mit Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon konkurrieren.

Auch Apple experimentiert derzeit mit exklusiven Bewegtbild-Inhalten. Die Sendung „Planet of the Apps“ ist bereits in Arbeit. Für künftig­e Projekte warb das Unter­nehmen zuletzt Führungskräfte etablierter Studios ab. (APA, dpa, TT)