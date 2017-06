Innsbruck – Es war eine Krise mit Ansage. In einer endlosen Geschichte aus Korruption und Nachlässigkeit begannen Menschen ewig zu leben, um die Verwandten in den Genuss mehrfacher Rentenzahlungen zu bringen, Milliardäre standen über dem Gesetz und damit fern fiskalischer Forderungen. Internationale Fondsmanager versuchten noch die Reste Griechenlands zu verkaufen, aber irgendwann „fiel Blut ins Wasser“, wie das der Frankfurter Investmentbanker Rainer Voss beschrieben hat, und schon sind Haifische zur Stelle oder wie Banker sagen: „Die bösen Buben kommen.“ Die faschistischen Schwarzhemden der „Goldenen Morgenröte“ suchten „die bösen Buben“ aber nicht vor den Superrechnern in Mailand, London oder New York, sondern auf den Straßen der griechischen Städte. Es waren die Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten, die dem süßen Leben frönten, während sich die Griechen im Netz des Elends verfingen.

Christopher Papakaliatis eröffnet seinen zweiten Kinofilm „Worlds Apart“, der in Griechenland alle historischen Kassenrekorde brach, mit den gewalttätigen wie beschämenden Ereignissen der Jahre 2012/13, als die rechtsradikalen Horden auf den Straßen wüteteten und anschließend in das Parlament einziehen konnten.

Antonis (Minas Hatzisavvas) gehörten eben noch drei Läden, als ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Da kommt ihm der freche Flüchtling Farris (Taw­feek Barhom) gerade recht, der ihm an einer Straßenkreuzung wertlosen Plunder andrehen möchte. Dabei war es der syrische Kunststudent, der Stunden zuvor Antonis’ Tochter Daphne (Niki Vakali) unter Einsatz seines Lebens vor einer Vergewaltigung durch griechische Rowdys bewahrt hat. Aber davon darf der verbitterte Wutbürger nichts wissen, da er mit einem Stahlrohr auf jeden Migranten einschlagen möchte.

Giorgos (Christopher Papakaliatis) geht es vergleichsweise gut, obwohl er sich seine Sicht auf die Welt mittels Antidepressiva verschönt. In einer Bar kann er die Schwedin Elise (Andrea Osvárt) für einen One-Night-Stand gewinnen, doch anderntags steht sie in seinem Büro mit dem Auftrag, die Personalkosten für eine Übernahme um ein Drittel zu reduzieren.

Ohne Existenzängste und Sprachkenntnisse ist der Münchner Historiker Sebastian (Hollywoodstar J. K. Simmons) mit Universitätsrente endlich an seinem Sehnsuchtsort angekommen. Er berät die Nationalbibliothek in Archivfragen und holt sich aus dem Supermarkt Leckerbissen, die sich Griechen nicht mehr leisten können.

Es sind griechische „Short Cuts“, die Papakaliatis in „Worlds Apart“ zweifellos in guter Absicht inszeniert, doch die dramaturgische Konstruktion steht jeder Glaubwürdigkeit im Weg. Sebastian muss – trotz der lächerlichen Sprachbeispiele – ein Deutscher sein, um die Frage der Reparationszahlungen nach dem Naziterror in Griechenland diskutieren zu können. Und welcher Vater, der sich als Wutbürger von einem Tag zum anderen in einen Faschisten verwandelte, würde nicht den Retter seiner Tochter umarmen? Um niemanden zu verletzen, wählt Papakaliatis den Fluchtweg in die Mythologie. (p. a.)