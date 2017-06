Filme (jeweils ab 21 Uhr): „Ein Dorf sieht schwarz“ am 27.7.; „Wilde Maus“ mit Schauspieler Josef Hader am 28.7.; „Die Überglücklichen“ am 29.7.; „Ein Kuss von Beatrice“ mit Schauspielerin Catherine Deneuve am 30.7.; „Die Migrantigen“ mit den Schauspielern Josef Hader und Dirk Stermann am 3.8.; „Their Finest – Ihre beste Stunde“ (englischer Film mit deutschen Untertiteln) am 4.8.; „Nichts zu verschenken“ am 5.8.; „Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes“ am 6.8.

Eintrittspreise: Eine Einzelkarte pro Abend kostet 11 Euro. Ein Viererblock (übertragbar; gültig an vier verschiedenen Abenden) kostet 38 Euro.

Kulinarik: An allen Abenden werden ab 19.30 Uhr kleine kulinarische Köstlichkeiten sowie Getränke serviert. Ab 19.30 Uhr treten außerdem Live-Bands im Garten auf.

Infos und Kartenreservierung (empfohlen): www.muku.at; info@muku.at; 05352/61284.