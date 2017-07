Von Peter Angerer

Innsbruck – Als Erwin Schrödinger 1935 eine Katze mit einer radioaktiven Substanz in eine Stahlkammer sperrte, eroberte der Begriff „Katzenzustand“ die Quantenphysik, denn nach einer Stunde wäre das Tier zugleich tot und lebendig. Gewissheit bringt nur das Öffnen der Kammer.

Dieses berühmte Gedankenexperiment mit der dazugehörigen „Schrödingergleichung“ zur Berechnung des Paradoxons empfiehlt sich nicht gerade zur Verfilmung, enthält aber doch die wesentlichen Bestandteile der emotionalen Steuerung der Kinogeher, die natürlich hoffen, die lebende Katze vorzufinden. Diese Wirkung lässt sich steigern, wenn sich in der Stahlkammer eine weitere, unerwartete Kammer befindet, die dem Zuschauer das nächste Paradoxon liefert und ihn beim Öffnen zum Schwitzen bringt.

Zuerst also ein paar Worte über Fred, der in „Begabt – Die Gleichung eines Lebens“ nach dem cleveren Drehbuch von Tom Flynn den emotionalen Pfad markiert. Der rot getigerte, einäugige Kater wurde von der siebenjährigen Mary (Mckenna Grace) aus dem Müll gezogen und lebt seither mit seiner Retterin und ihrem Onkel Frank Adler (Chris Evans) in einem Trailerpark irgendwo in Florida. Nach einer Intrige der Großmutter landet Fred im Tierasyl. Da die Kapazität in den Käfigen begrenzt ist, liegt die Spritze zum Einschläfern bereit. Aber Fred ist nur eine Nebenfigur.

Marys Mutter Annie war als geniale Mathematikerin dabei, eines der Millennium-Probleme zu lösen. In einem Moment der Not hat sie mit der kleinen Mary ihren Bruder Frank aufgesucht, der sich gerade in ein erotisches Abenteuer stürzen wollte und anderntags nur noch die tote Schwester auf dem Boden und das Baby schlafend auf der Couch vorfand. Der Bostoner Philosophie-Professor bestraft sich mit dem Wechsel in das Leben eines Arbeiters, um seiner Nichte eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Doch die Siebenjährige vergnügt sich unter der wohlwollenden Aufsicht Freds mit Differentialgleichungen. Dafür fehlen dem Kind soziale Kompetenzen. Um Marys Einfühlungsvermögen im Kontakt mit anderen Kindern zu formen, schickt Frank das Mädchen auf die öffentliche Schule. Schon am ersten Tag wird Mary als Wunderkind enttarnt. Da sich jeder eine Scheibe an der Entdeckungsleistung abschneiden möchte und die ehrgeizige und millionenschwere Großmutter Evelyn (Lindsay Duncan) das Wohl des Kindes verfolgt, landet der pädagogische Grenzfall vor Gericht. Jeder, verlangt Evelyn, soll seinen Begabungen entsprechend untergebracht werden: Mary in einer Kaserne für Hochbegabte, Fred im Tierheim, Frank auf dem Müllplatz der Philosophie.

Dem Regisseur Marc Webb, der sich nach seinem Kinodebüt mit „(500) Days of Summer“ (2009) in den vergangenen Jahren mit Superhelden im Blockbusterformat („The Amazing Spider-Man“) beschäftigt hat, gelingt es tatsächlich, im Nebengenre um geniale Mathematiker und Physiker („A Beautiful Mind“, „Die Entdeckung der Unendlichkeit“) neben der Schönheit der Zahlen auch emotionale Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Wenn am Ende die Stahlkammer geöffnet wird, findet sich darin neben einigen Überraschungen auch Descartes’ „Methodik des Denkens“, die bei der Katzenhaltung hilfreich sein kann. Mehr braucht es nicht, um sich nach einem Kinoabend wohlzufühlen.