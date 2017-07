Innsbruck – Zehn Jahre lang wanderte Sébastien Mouniers Drehbuch „Black Adoption“ durch die Hände französischer Filmproduzenten, bis Philippe de Chauverons brachiale „Das wird man doch noch sagen dürfen“-Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ 2014 Tabudämme brach. Der enorme Kassenerfolg des Films über einen rassistischen Patriarchen – die Fortsetzung kommt 2018 in die Kinos – öffnete aber auch für komödiantische Gegenentwürfe die Geldhähne. In Julien Rambaldis „Ein Dorf sieht schwarz“ kämpft 1975 ein junger Arzt aus dem Kongo gegen die rassistischen Vorurteile, während Mohamed Hamidi in „Unterwegs mit Jacqueline“ von einem algerischen Kleinbauern erzählt, der an seiner Liebe zur französischen Kultur zu zerbrechen droht.

Nur in Sébastien Mouniers Skript über ein afrikanisches Ehepaar, dem in Frankreich ein weißes Baby zur Adoption angeboten wird, fehlte die komische Wendung. Woody Allens Definition der Komödie – Tragödie plus Zeit – lieferte auch bei „Black Adoption“ die Lösung durch die Umdrehung der fremdenfeindlichen Verhältnisse, schließlich muss ein Patriarch, der sich in einem verhängnisvollen Netz aus Antisemitismus und Rassismus verfängt, nicht unbedingt weiß sein. Ein solches Unternehmen verlangt, will sich der Verantwortliche nicht seinerseits rassistischen Verdächtigungen aussetzen, nach einem farbigen Regisseur. Der wurde im Schauspieler Lucien Jean-Baptiste gefunden, der 2009 die Culture-Clash-Komödie „Triff die Elisabeths!“ inszeniert hatte und im Kino als Synchronstimme der (farbigen) US-Stars Don Cheadle und Will Smith präsent ist.

Der aus Martinique stammende Blumenhändler Paul (Lucien Jean-Baptiste) könnte seine Frau Sali (Aïssa Maïga) verstoßen, ohne deren senegalesischen Clan gegen sich aufzubringen. Ihr Vater Ousmane (Bass Dhem) ist nach der Unabhängigkeit Senegals den ehemaligen Kolonialherren gefolgt, um sich auf Baustellen den Rücken krumm zu arbeiten, ohne es je zu einem Eigenheim zu bringen. Sali kann keine eigenen Kinder bekommen, bei der Adoptionsstelle wollen sie und Paul alles richtig machen, weshalb sie auf die Angabe von Präferenzen verzichten. Sie werden mit einem weißen, anonym geborenen Kind belohnt. Für die Großeltern sind Hautfarbe und jüdischer Vorname des kleinen Benjamin eine Kriegserklärung, während die Sozialarbeiterin Madame Mallet (Zabou Breitman) eine zweite rassistische Front eröffnet, nachdem der Kampf gegen schwule Eltern verloren ist. Aber afrikanische Folklore und der Traum von einer multikulturellen Gesellschaft können auch sie überzeugen. (p. a.)