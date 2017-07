London – Eigentlich war der Fall klar: Als Daniel Craig im Herbst 2015 noch vor der Premiere des 24., zum Teil in Tirol gedrehten James-Bond-Films „Spectre“ gefragt wurde, ob er für ein weiteres 007-Abenteuer zu haben sei, antwortete er überdeutlich: „Im Moment würde ich lieber dieses Glas hier zerbrechen und mir die Pulsadern aufschlitzen.“

Damit begann das Rätselraten: Tom Hiddlestone, Idris Elba und Tom Hardy wurden als künftige Bond-Darsteller gehandelt. Eine Zeitlang schien selbst die Wiedergeburt des Topagenten als Jane Bond nicht ganz unwahrscheinlich.

Zuletzt allerdings mehrten sich die Indizien, dass es Barbara Broccoli, die die langlebige Filmreihe gemeinsam mit Michael G. Wilson produziert, gelungen sein dürfte, Craig zu einer letzten Rückkehr in den Geheimdienst Ihrer Majestät zu bewegen. Das jedenfalls will das chronisch unzuverlässige, aber in Bond-Fragen zuletzt erstaunlich treffsichere britische Boulevardblatt Mirror in Erfahrung gebracht haben.

Womit – kleines Österreichdetail am Rande – auch ein Comeback von Christoph Waltz wahrscheinlicher wird. Dieser soll ein weiteres Engagement als Bond-Bösewicht Blofeld an die Bedingung geknüpft haben, dass er es dann erneut mit Craig zu tun bekommt.

Auch in Sachen Bond-Song soll Broccoli sich dieser Tage um erfolgversprechende Kontinuität bemühen: Ebenfalls laut Mirror-Informationen laufen derzeit Verhandlungen mit Popstar Adele, die bereits 2012 das mit einem Oscar ausgezeichnete Titellied für „Skyfall“ beisteuerte.

Die Dreharbeiten zum 25. Teil der langlebigsten Kinofilmreihe der Welt dürften Anfang 2018 beginnen. Geschrieben wird er von Neal Purvis und Robert Wade, die an allen Bond-Filmen seit „Die Welt ist nicht genug“ (1999) beteiligt waren. Wer auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, ist indessen noch ungeklärt. Mit der dänischen Oscar-Preisträgerin Susanne Bier („In einer besseren Welt“, 2011), die zuletzt mit der TV-Serie „Night Manager“ großes Gespür für Spionage-Stoffe bewies, scheint es erstmals eine Regisseurin in die engere Wahl geschafft zu haben.

Vom Tisch scheint hingegen, dass „Bond 25“ von Christopher Nolan inszeniert werden könnte. Der Macher von Kinohits wie „The Dark Knight“ und „Inception“ rührt derzeit die Werbetrommel für sein Weltkriegsdrama „Dunkirk“, das Ende Juli auch in Österreichs Kinos startet. Es habe gute Gespräche mit Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gegeben, bestätigte Nolan kürzlich. Er liebe Bond – und würde gerne den Neustart der Filmreihe verantworten. Will heißen: Den wohl endgültig letzten 007-Film mit Daniel Craig sollen andere drehen. (jole)