Los Angeles – In fast genau einem Jahr startet in den US-Kinos „Mamma Mia: Here We Go Again!“. Die Besetzung des zweiten Musik-Films mit ABBA-Songs wächst. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird „Cinderella“-Darstellerin Lily Adams mit dabei sein. Die 28-Jährige wird demnach die junge Donna spielen.

Die Geschichte soll sich laut The Hollywood Reporter sowohl um die Jugend der Charaktere von Meryl Streep (Donna), Pierce Brosnan (Sam) und Colin Firth (Harry) drehen. Zugleich soll aber auch die Geschichte nach der „Mamma Mia!“-Hochzeit von Donna und Sam und ihrer Tochter Sophie (Amanda Seyfried) weiter erzählt werden. Das Drehbuch schreibt Ol Parker, der auch Regie führen wird.

Laut Universal sollen alle Darsteller des ersten Teils wieder mit an Bord sein – plus einige neue Gesichter. Der Soundtrack: ABBA-Songs, die im ersten Film nicht zu hören waren und einige Favoriten aus dem ersten Teil. Für die Musikauswahl sind die ABBA-Gründer Benny Andersson und Björn Ulvaeus zuständig. Sie fungieren zugleich als Executive Producers.

Lily James wurde einem breiten Publikum als Lady Rose in der britischen Serie „Downton Abbey“ bekannt. Ihren Durchbruch im Kino feierte sie mit der Disney-Neuverfilmung von „Cinderella“. Für den Soundtrack nahm sie das Lied „A Dream Is a Wish Your Heart Makes“ auf.

Ab 28. Juli ist sie an der Seite von Ansel Elgort, Jamie Foxx und Kevin Spacey im Actionthriller „Baby Driver“ in den österreichischen Kinos zu sehen. (TT.com, APA)