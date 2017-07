Innsbruck – „Spider-Man“ zählt zu den Kronjuwelen des Marvel-Comic-Universums. Noch bevor das inzwischen zum Disney-Imperium gehörende Unternehmen kinematografische Pläne verfolgte, verkaufte es die Filmrechte an der Figur. Anfang der 2000er-Jahre landete der Spinnenmann letztlich bei Sony: Sam Raimi inszenierte zwischen 2002 und 2006 drei „Spider-Man“-Filme mit Tobey Maguire in der Titelrolle, die mit einem Gesamteinspielergebnis von 2,5 Milliarden US-Dollar eine maßgebliche Rolle für die bis heute nicht abebbende Welle an Superheldenfilmen spielten. Der Versuch mit zwei weiteren Filmen – „The Amazing Spider-Man“ (2012) und „The Amazing Spider-Man 2“ (2014) – ritt den vermeintlichen Goldesel beinahe zu Tode. Was wiederum Marvel auf den Plan rief: Während Sony weiterhin kräftig mitschneidet, laufen die kreativen Fäden des dritten Spider-Man-Neustarts in gut 15 Jahren bei Marvel-Oberproduzent Kevin Feige zusammen, der seine Zuarbeiter – Regisseur Jon Watts und weitere fünf Autoren – für „Spider-Man: Homecoming“ dazu anhielt, die „freundliche Spinne aus der Nachbarschaft“ ins inzwischen 16 Spielfilme umfassende „Marvel Cinematic Universe“ einzugemeinden.

Und das gelingt mit einem smarten Rückgriff: Nachdem die Superheldencombo „Avengers“ im Kampf gegen außerirdische Invasoren halb Manhattan zerlegt haben, beginnt das Geschäft mit dem Wiederaufbau. Wobei motivierte Kleinunternehmer durch dubiose Deals globaler Konsortien ausgebootet werden. Adrian Toomes (Michael Keaton), der in der Hoffnung auf volle Auftragsbücher viel investiert hat, droht der Konkurs. Er gerät auf die schiefe Bahn, weil er seinen Familienbetrieb retten will. In seiner Sorge brennen ihm gleich mehrere Sicherungen durch. Dass ein Multi-Millionen-Dollar-Blockbuster auf eine solche Vorgeschichte zurückgreift, darf man getrost ironisch nennen.

In der Hauptgeschichte geht es letztlich um den Kampf von Spider-Man (Tom Holland) mit Toomes, der als imposanter Stahlgeier Hightech-Waffen klaut und weiterverkauft. Der etablierten Riege von Marvel-Weltenrettern sind seine Umtriebe eine Nummer zu klein, Spider-Man (Tom Holland), unter dessen Maske sich der gerade mal 15-jährige Schüler Peter Parker verbirgt, erkennt in ihnen eine Möglichkeit, sich zu beweisen.

„Spider-Man: Homecoming“ funktioniert nach den Regeln der Coming-of-age-Comedy: Ein Bub wächst mit seinen Aufgaben, scheitert, zieht seine Lehren daraus – und sieht danach ein, dass er noch genug Zeit hat, seine Rolle im Zusammenspiel der mehr oder weniger maskierten Superhelden zu finden.

Dieser kleine, beinahe intime Rahmen und die Tatsache, dass es dieses eine Mal eben nicht die Welt ist, die gerettet werden will, macht „Spider-Man: Homecoming“ zur sympathisch kurzweiligen Fingerübung. (jole)