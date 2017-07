Ellmau – Die Dreharbeiten der ORF III-Gesprächsserie „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“ führten ein Fernsehteam unlängst auf den Hartkaiser in Ellmau. Auf Initiative der Obfrau Marianne Hengl vom Verein RollOn Austria kam es inmitten der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental zu einem Gespräch mit der Moderatorin Barbara Stöckl sowie den Gästen Tina Hötzendorfer und Hans Sigl. Hötzendorfer ist seit einem Snowboard-Unfall 2008 querschnittgelähmt. Die Tirolerin erzählt in der Sendung von ihren Gedanken kurz nach dem Unfall. „Ich war am Anfang sehr positiv, habe es nicht als schlimm empfunden und habe mir gedacht, ich sitze jetzt im Rollstuhl und das ist so“, sagt Hötzendorfer. „Aber ich habe nicht gewusst, was es heißt, im Rollstuhl zu sitzen. Das ist erst zu Hause passiert, als ich alles wieder lernen musste: Zähneputzen, Schreiben, Essen, Trinken und Anziehen.“

Schauspieler Hans Sigl, der vor allem durch die Hauptrolle in der Serie „Der Bergdoktor“ bekannt ist, zeigt sich von Reaktionen gegenüber Menschen mit Behinderungen fassungslos: „Dass Eltern zu ihren Kindern sagen: ‚Schau nicht hin!‘, schockiert mich. Ich dachte, das war in meiner Jugend und ist ausgestorben.“ Die Sendung wird am 23. September um 17.40 Uhr ausgestrahlt. (TT)