Von Peter Angerer

Innsbruck – In Schwarzweiß streift die Kamera durch ein aufgegebenes Schtetl. Da es nichts mehr zu sehen gibt, fliegt die Kamera über Landschaften, um schließlich wie ein Stein in einen Baum zu stürzen. Damit kommt die Farbe, Augen und Herzen sind für das Kommende geöffnet.

Unter der Baumkrone lehnt sich Alma Mereminski (Gemm­a Arterton) gegen einen Mann, das Klicken eines Fotoapparates ist zu hören. Das ist das erste Geheimnis in diesem Film. Wer hat auf den Auslöser gedrückt und welche Geschichte möchte er mit diesem Foto erzählen? Jedenfalls liebt Alma Léo Gursky (Mark Rendall), möchte aber seine Freunde Bruno und Zvi nicht vor den Kopf stoßen, weshalb sie den drei Freunden im Zehn-Jahres-Rhythmus die Ehe verspricht. Aber Léo hat die besten Karten. Er feier­t in seinem Roman „Die Geschichte der Liebe“ Alma als „meistgeliebte Frau der Welt“. Da die Mereminskis über Mittel verfügen, Almas Überfahrt nach New York zu finanzieren, verspricht Léo, weitere Kapitel zu liefern, bis sich Roman­ende und Wiedervereinigung glücklich fügen.

Der rumänisch-jüdische Regisseur Radu Mihaileanu wurde 1998 mit seinem Film „Zug des Lebens“ über die Bewohner eines Schtetls, die mit gefälschten Uniformen einen Deportationszug kapern, weltberühmt. Mit seinem ebenso gefeierten Film „Geh und lebe“ erzählte er 2005 vom verschwiegenen Schicksal jener Kinder aus Äthiopien und dem Sudan, die mit der „Operation Moses“ nach Israel geholt und nicht gerade freundlich begrüßt wurden. In „Das Konzert“ erzählte Mihaileanu von Musikern, die ein ganzes Orchester fälschen müssen, um in Paris Tschaikowski spielen zu dürfen. Seinem Leitmotiv Fälschung folgend, versucht Mihaileanu in seinem neuen Film „Die Geschichte der Lieb­e“ das Unmögliche, indem er den unverfilmbaren, in seinen Verzweigungen schwer zu lesenden Roman von Nicole Krauss als Vorlage wählt.

2006 lebt Léo Gursky (Derek Jacobi) als alter Mann in China­town, wo früher viele von New Yorks Juden gewohnt haben. Der pensionierte Schlosser sucht seit Jahren nach seinem verschollenen Roman. Alma hat 1942 seinen Sohn Isaak geboren, aber einen anderen Mann geheiratet. Das Romanmanuskript, das er Zvi Litvinoff zur Verwahrung übergeben hat, gibt es längst als Buch, wenn auch in einer spanischen Ausgabe, da der Freund die Liebe einer Chilenin gewinnen wollte. Ein Exemplar des Buches hat vor 15 Jahren das Leben der Übersetzerin Charlotte Singer (Torri Higginson) auf eine Weise verändert, dass sie ihre Tochter Alma (Sophie Néliss­e) nach der Romanheldin benannt hat. Erstaunlicherweise möchte ein anonymer Wohltäter ein Vermögen für die Übersetzung des Romans ausgeben, während Léo längst eine Rekonstruktion an seinen ihm unbekannten, aber inzwischen als Schriftsteller gerühmten Sohn geschickt hat. Das Bewegende an Léos Roman wird nie verraten, das Verwirrende an Mihaileanus Film über den Roman, in dem sich Schicksale kreuzen, dessen Figuren aber aneinander vorbeilaufen, ist das Internet, das ständig bemüht wird, aber die falschen Treffer liefert.