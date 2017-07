Innsbruck – Seit ihrem ersten großen Auftritt in der Kannibalismus-Komödie „Delicatessen“ (1991) ist Karin Viard so etwas wie der Glücksbringer des französischen Kinos. Die zweifache César-Gewinnerin, die gleichermaßen die Grimassen von Louis de Funès wie dramatische Tiefe beherrscht, kennt keine Vorurteile in der Auswahl der Stoffe und der Regisseure. Für Dany Boon spielte sie in „Nichts zu verzollen“ eine kriminelle Wirtin, ihr Auftritt als taubstumme Bäuerin in „Verstehen Sie die Béliers“ wurde 2014 an den Kinokassen nur von „Monsieur Claude und seine Töchter“ geschlagen. Dieses Blockbuster-Kalkül stand wohl auch am Anfang von Nadège Loiseaus Kino­debüt „Das unerwartete Glück der Familie Payan“.

Nicole (Karin Viard) ist überfordert. Nach dem Arbeitstag in der Glaskabine der Mautstation kehrt sie in das Chaos ihrer Familie zurück. Ihrer Mutter (Hélène Vincent) sind seit einem Schlaganfall nur noch wenige helle Momente vergönnt, wobei der Inkontinenz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Kinderzimmer teilen sich ihre Tochter Arielle (Manon Kneus­é) und deren Tochter Zoé (Stella Fenoillet) ein Stockbett. Wenn sich die kleine Zoé über schmutzige Unterhosen beklagt, empfiehlt Arielle, die Wäsche einfach umzudrehen. Nicole war bei der Geburt ihres Sohnes auch erst 15 Jahre alt, Vorwürfe sind daher nicht angebracht. Nicoles arbeitsloser Ehemann Jean-Pierre (Philippe Rebbot) verbraucht seine gesamte Energie als ehrenamtlicher Trainer der Turnmannschaft. In diesem Haushalt voller infantiler Mieter wundert sich die 49-Jährige nicht über ihre Anfälle von Übelkeit. Vor dem Erbrochenen kniend, kommt der Verdacht einer Krankheit auf. Aber Nicole ist nicht krank, sondern schwanger. Jean-­Pierre erkundigt sich nach dem Vater und Abtreibungsmöglichkeiten. Nicole revanchiert sich mit erotischen Fantasien mit ihrem Gynäkologen. Im Original heißt Nadège Loiseau­s Film „Le petit locataire“ („Der klein­e Mieter“), womit angedeutet werden soll, eine komische Lösung für das unerwünschte Mietverhältnis zu finden. Die Franzosen fanden das nicht lustig, weshalb Karin Viard ihren ersten Flop hinnehmen musste. (p. a.)