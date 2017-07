Von Christiane Fasching

Innsbruck – Täglich im Bild ist Günther Schimatzek schon länger nicht mehr: 2010 war er das letzte Mal als Moderator von „Tirol heute“ im Einsatz, darauf angesprochen wird der 56-Jährige, der zuletzt vornehmlich als Wirtschaftsredakteur tätig war, allerdings nach wie vor. „Das freut einen schon“, sagt der Tiroler, der es sich gefallen lassen muss, als ORF-Urgestein bezeichnet zu werden. 30 Jahre stand Schimatzek auf der Gehaltsliste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, im Oktober verabschiedet er sich jedoch vom Unternehmen. „Ohne Groll“, wie er sagt. Und bestätigt, dass er ein Golden-Handshake-Angebot angenommen hat – und dem ORF damit beim Sparen hilft. Wie bereits berichtet, muss der Sender ja bis 2021 rund 300 Millionen Euro einsparen und parallel dazu knapp 300 Posten abbauen.

Auch Schimatzeks Landsmann Wolfram Pirchner hat sich – wie berichtet – auf diesen Deal eingelassen. Schwer dürfte dem 59-Jährigen die Entscheidung nicht gefallen sein: An Pirchners Nachmittagssendung „heute leben“, die er abwechselnd mit Verena Scheitz moderiert, wird nämlich gerade kräftig geschraubt. Am 18. August wird das letzte Mal vom Studio am Küniglberg gesendet, ab 21. August zieht das Format, das vor zehn Jahren als sommerlicher Lückenfüller begonnen hatte und zuletzt im Schnitt 320.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte, dann nach dem Vorbild und Tourplan von „Guten Morgen Österreich“ durch die Bundesländer – und zwar unter neuem Namen. Aus „heute leben“ wird „Daheim in Österreich“, was aus Moderatorin Verena Scheitz wird, konnte Roland Brunhofer der TT am Dienstag nicht verraten.

Der einstige Salzburger Landesdirektor, der als Favorit für den Channel-Manager-Posten für ORF 2 gehandelt wird, hatte einst die Idee für das im März 2016 gestartete Frühformat. Nun ist Brunhofer Projektleiter der neuen Österreich-Schiene, zu der fortan auch „Mittag in Österreich“ und „Aktuell in Österreich“ zählen werden. Die Moderationsfrage von „Daheim in Österreich“ sei allerdings Chefsache, die Generaldirektor Alexander Wrabetz nächste Woche klären wolle. Aus dem ORF dringt jedoch, dass Scheitz nicht mit auf Tour gehen wird und stattdessen die TV-Frühaufsteher Eva Pölzl und Lukas Schweighofer in die Bresche springen sollen. „Das wäre eine Möglichkeit“, meint Brunhofer dazu.

Indes mehren sich senderintern die Bedenken, dass die Mobilisierung des Nachmittagsformats statt der erhofften Regionalisierung eine Provinzialisierung erwirken könnte. Skepsis herrscht vor allem darüber, ob man weiterhin zu hochkarätigen Studiogästen und fachkundigen Experten kommen könne. Brunhofer lacht darüber. „Österreich ist ein Land der Experten. Und das nicht nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern.“

Überdies spare man laut Brunhofer durch die neue Österreich-Schiene 20 Prozent der Kosten ein. Aus bislang vier Redaktionen wird nun nämlich eine. Bedeutet das, dass Mitarbeiter abgebaut werden? Brunhofer winkt ab: „Im Unternehmen gibt es genug zu tun. Womöglich aber in anderen Bereichen.“ Dass durch die Mobilisierung mehr Arbeit auf die Bundesländer-Redaktionen zukommt, die hinter vorgehaltener Hand über zu wenig Personal klagen, sieht er entspannt. Mit der Einführung des Frühformats habe jedes Landesstudio zwei zusätzliche Mitarbeiter bekommen. Das müsse reichen.