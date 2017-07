New York – Die erste Folge der siebten Staffel von „Game of Thrones“ brach Zuschauerrekorde rund um den Globus: In den USA, in Deutschland und auch in Australien schauten so viele zu wie noch nie.

16,1 Millionen Zuschauer waren es insgesamt in den ersten 24 Stunden bei HBO in den USA. 10,1 Millionen schauten dabei linear – ein neuer Einschaltrekord. Während der Premiere brachen laut US-Medienberichten mehrere HBO-Server zusammen, viele User brauchten Geduld, um „Dragonstone“ online sehen zu können.

Laut Sky sahen allein in Deutschland 460.000 Abonnenten die Premiere. 131.000 schalteten bei der Wiederholung ein. Zahlen für die Abrufe auf Sky Go, Sky Ticket und Sky on Demand veröffentlichte der Pay-TV-Sender nicht. Und auch Zuschauerzahlen für Österreich gab es nicht. Es sei der stärkste Staffelstart in der Seriengeschichte von „Game of Thrones“, ließ der Sender in einer Aussendung wissen.

In Australien brachte der Serienstart dem Streamingdienst Foxtels einen spürbaren Abonnentenzuwachs. Insgesamt sahen 820.00 Menschen die erste Folge on- und offline. Das größte Publikum für eine Serie im Pay-TV.

„Game of Thrones“ auch bei Amazon Video

Laut Vanity Fair war die Premiere die meist-getwitterte Folge aller Zeiten. 2,4 Millionen Tweets wurden demanch während der Episode abgesetzt. Das Lieblingsthema: der Gastauftritt von Ed Sheeran.

Die vorletzte Staffel der Fantasy-Saga „Game of Thrones“ gibt es nun auch bei Amazon Video. Kunden können jeweils dienstags Woche für Woche eine neue Folge der siebten Staffel in der englischen Originalfassung oder der deutschen Synchronfassung im digitalen Shop kaufen, wie Amazon Video am Montag mitteilte. Die komplette Staffel ist in HD-Qualität für 19,99 Euro erhältlich. (TT.com, dpa)