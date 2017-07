Ein Remake des Actions-Streifens „Rambo“ muss ohne den früheren Hauptdarsteller Sylvester Stallone auskommen. Der 71-Jährige ließ mitteilen, er sei nicht in die geplante Bollywood-Version „First Blood“ mit dem indischen Darsteller Tiger Shroff involviert. Er wünsche dem Team aber viel Erfolg.

Regisseur Siddharth Anand will „Rambo“ von 1982 (Originaltitel: „First Blood“) neu auflegen. Vier Mal verkörperte Stallone in der Action-Reihe den Vietnamkriegsveteranen John Rambo, zuletzt im Jahr 2008. Derzeit arbeitet der Schauspieler und Regisseur an einer Fortsetzung von „Creed - Rocky“s Legacy“. In dem Box-Film übernahm Stallone 2016 die Rolle des gealterten Rocky Balboa als Trainer. (dpa)