Innsbruck – Zwerg Bumsti war ein Pascha und ein Tunichtgut, im Kinderfernsehen war ihm keine allzu lange Karriere beschieden. Dass seine Frau, die Maus, ihn von vorn bis hinten bedienen musste, während er Trinkgelage feierte, war so manchem Elternteil verständlicherweise ein Dorn im Auge. Die Beschwerdetelefone des ORF liefen heiß, der Zwerg musste seine Koffer packen und verschwand wieder im unermesslichen Fundus von Arminio Rothstein. Die wohl einzige Puppe des Wiener Künstlers, die – abgesehen vielleicht von den satirischen Portraitpuppen zu Bruno Kreisky oder Josef Taus – auf derart viel Gegenwind gestoßen ist. Von Toby und Tobias über die Gans Mimi bis hin zu Verkehrserzieher Helmi: Rothstein, der als Clown Habakuk bekannt werden sollte, hat bis über die späten 80er-Jahre hinaus unvergessliche Figuren des ORF-Kinderfernsehens geschaffen.

1927 in Wien als Sohn eines jüdischen Rechtsanwaltes geboren, studierte er mit Arik Brauer, Friedensreich Hundertwasser und Ernst Fuchs an der Akademie der bildenden Künste Malerei. Pinsel und Farbe warf der Choleriker aber hochkant aus seinem Atelier im sechsten Stock, als er die Liebe zur Puppenmacherei entdeckte. Auf erste Erfolge mit dem „Puppenkabarett für Erwachsene“ folgte 1967 das „Arlequin-Theater“, in dem er Bühnenklassiker von Molière bis zu Brechts „Dreigroschenoper“ zur Aufführung brachte. Die Idee, Menschen mit Puppen agieren zu lassen, sei damals relativ neu gewesen, berichtet einer seiner Schüler in der Dokumentation „Arminio Rothstein. Das bunte Leben des Clown Habakuk“. Die avantgardistisch-intellektuellen Anfänge des vielseitigen Künstlers, der sich nicht auf das Puppenmachen und -spielen beschränkte, sondern auch als Autor, Musiker Zauberer und Lehrer zuwege war, werden darin beleuchtet – ebenso seine tragende Rolle im österreichischen Kinderfernsehen. Der ORF zeigt den Dokumentarfilm heute Nacht (23:15 Uhr, ORF 2) im Rahmen des Kulturmontags anlässlich des 90. Geburtstages von Arminio Rothstein.

Rothstein, der eigentlich nur für Erwachsene spielen wollte, wurde Ende der 60er-Jahre vom ORF entdeckt. Mit dem Kasperl und seinem bösen Gegenspieler Tintifax lieferte er die Kultfiguren des Kinderfernsehens der 70er- und 80er-Jahre. Seine Beliebtheitswerte übertrafen sogar die des „Knight Rider“. Einer der glühendsten Fans von Clown Habakuk, der 35 Instrumente spielte, war Thomas Brezina. Als Teenager heuerte er als Puppenspieler bei Rothstein an, der mittlerweile mit Christine, der 20 Jahre jüngeren Ehefrau Nummer vier, sein privates Glück gefunden hatte. Im Interview mit Filmemacher Christian Hager erinnert sich Brezina an die furchterregenden Wutausbrüche seines Mentors. „Es konnte schon düster werden“, so der erfolgreiche Kinderbuchautor.

Rothstein, der auch in seinem Zweitberuf als Gymnasiallehrer die Kinder stets für voll genommen hatte, musste selbst traumatische Erfahrungen machen. 1938, als die Nazis in Wien einmarschierten, wurde er, gerade elf Jahre alt, als Halbjude bespuckt und beschimpft. Von 1941 bis zur Befreiung durch die Rote Armee 1945 hielt er sich mit seinem Vater in einem Keller am Wiener Franz-Josefs-Kai versteckt. „So schrecklich das klingt, dort hat er seine Kreativität entdeckt“, sagt seine Witwe Christine. Seit Rothsteins Tod 1994 führt sie sein Lebenswerk mit dem „Theater Arlequin“ fort. (sire)