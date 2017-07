Los Angeles – Der Spinnenmann schwingt weiter: Nach einem weltweiten Einspielergebnis von rund 480 Mio. US-Dollar innerhalb von nur zwei Wochen wird bereits an einer Fortsetzung von „Spider-Man: Homecoming“ gearbeitet. Gemäß dem Hollywood Reporter wollen Sony und Marvel erneut Jon Watts als Regisseur verpflichten. Das Sequel mit Tom Holland als jugendlicher Spider-Man soll im Juli 2019 in die Kinos kommen.

Mit „Spider-Man: Homecoming“ brachte Marvel die bereits dritte Inkarnation des beliebten Superhelden in gerade mal 15 Jahren in die Kinos. Der 21-jährige Tom Holland verkörpert darin den High-School-Schüler Peter Parker, der erst in seine Superheldenrolle hineinwachsen muss. Die noch unbetitelte Fortsetzung soll nach den Ereignissen in „Avengers: Infinity War“ angesiedelt sein, der im Mai 2018 im Kino anläuft. (APA)