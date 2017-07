Von Peter Angerer

Innsbruck – Mit seinem postapokalyptischen Film „Der letzte Kampf“ war dem Franzosen Luc Besson 1983 die perfekte Visitenkarte für Hollywood gelungen. In diesem No-Budget-Film irrten unbekannte und der Sprache beraubte Darsteller wie Jean Reno und Fritz Wepper durch Industrieruinen und Autofriedhöfe auf der Suche nach Überlebenden der finalen nuklearen Katastrophe. Die Botschaft war klar: Gebt dem Mann eine Handvoll Dollar und er dreht einen Blockbuster. Zwei Jahre später realisierte Besson mit inzwischen bekannteren Darstellern in den U-Bahnschächten von Paris „Subway“. Die Botschaft war wieder eindeutig, aber Bes­son, der amerikanischen Kinomustern nacheiferte und letztlich sogar kopierte, wollte nie nach Hollywood. Schließlich war das Kino in Frankreich erfunden worden und die Position des ersten großen europäischen Kinotycoons war noch zu besetzen. Mit einem Budget von 180 Millionen Euro für seine Comic-Verfilmung „Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“ hat Besson das Ziel erreicht. Mit amerikanischen Stars und französischer Technik ist sein Film eine luxuriöse Kampfansage geworden.

Unter dem Vorspann illustriert Besson die Geschichte der Raumfahrt von den ersten Andockmanövern bis zu den bizarren Konstruktionen im Jahr 2800. 600 Millionen Zivilisationen zählt inzwischen das Universum. Major Valerian (Dane DeHaan) und Sergeant Laureline (Cara Delevingne) erholen sich 17 Lichtjahre entfernt am Strand in einem Club-Méditerranée-Werbespot – auch so eine französische Erfindung – von den Einsätzen als interstellare Detektive und ihren Beziehungsproblemen. Die Südseeidylle ist allerdings nur eine Fantasie, denn die sechs Millionen Bewohner des Planeten Mül wurden vor 30 Jahren bei einem nuklearen Angriff getötet. Der dafür verantwortliche Massenmörder versucht nun die letzten Überlebenden als Zeugen des Genozids zu vernichten. Valerian und Laureline sollen als naive Idioten die entscheidenden Hinwei- se für das mörderische Komplott liefern. Als der Mörder entlarvt ist, sagt Laureline tatsächlich zu ihm „All You Need Is Love“, um ihn zu einer Entschuldigung gegenüber den Opfern zu bewegen, doch als Mann der Tat klammert er sich lieber an soldatische Tugenden.

Die Beatles veröffentlichten ihre Hymne 1967. In diesem Jahr ließen auch der Autor Pierre Christin und der Zeichner Jean-Claude Mézières im französischen Comic-Magazin „Pilote“ den ersten Versuchsballon ihrer Comicerzählung über die Zeitreisenden „Valerian et Laureline“ – in den deutschen, im Rowohlt-Verlag erschienenen Ausgaben „Valerian und Veronique“ – steigen. Valerian hatte seine Mitstreiterin irgendwann im Mittelalter aufgegabelt und seither hängt sie als Klette, tatsächlich aber als eigentliche Heldin, an ihm, wenn in der Vergangenheit und in ferner Zukunft Unheil zu verhindern oder Zeitparadoxen zu reparieren sind. Die Valerian-Comics waren immer auch Kommentare zu aktuellen Ereignissen.

Fast alle Science-fiction-Regisseure der letzten Jahrzehnte haben sich am imposanten Werk von Mézières und Christin bedient, nicht zuletzt Besson, der die Welt von „Das fünfte Element“ (1997) nach Entwürfen des Duos gestaltete. Neben vielen grandiosen Erfindungen in „Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten“, die James Camerons „Avatar“-Effekte übertreffen, wird aber nur eine Sequenz in Erinnerung bleiben. Unter der Anleitung von Jolly the Pimp (Ethan Hawke) tritt Rihanna als Pole-Tänzerin auf, die jeden Showstar in Las Vegas imitieren kann, aber über keine eigene Identität verfügt.