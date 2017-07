Venedig – Die 74. Filmfestspiele von Venedig warten von 30. August bis 9. September mit einer Starparade auf. 21 Filme mit mehreren Hollywoodgrößen werden am Lido gezeigt. Zu den großen Namen zählt George Clooney, der mit „Suburbicon“ seine sechste Regiearbeit vorstellt. Die Hauptrollen spielen Matt Damon, Julianne Moore und Noah Jupe.

Matt Damon ist auch der Protagonist der Science-Fiction-Satire „Downsizing“ mit Christoph Waltz. Der Streifen von Regisseur Alexander Payne­ eröffnet die Filmfestspiele am 30. August. US-Regisseur Darren Aronofsky stellt sein Werk „Mother!“ mit Jennifer Lawrence, Javier Bardem und Michelle Pfeiffer vor. Hollywood wird am Lido auch mit Paul Schraders „First Reformed“ präsent sein. Darin spielen Ethan Hawke, Amanda Seyfried und Cedric Kyles.

Der Mexikaner Guillermo Del Toro präsentiert „The Shape­ of Water“, während der chinesische Künstler Ai Weiwei mit der deutsch-amerikanischen Produktion „Human Flow“ um den Goldenen Löwen duelliert. Frankreich stellt sich am Lido mit „La Villa“ des Regisseurs Robert Guediguian vor und mit „Jusqu’à la garde“ von Xavier Legrand. Steve Buscemi tritt in dem britischen Film „Lean on Pete“ von Andrew Haigh auf.

Helen Mirren und Donald Sutherland sind die Protagonisten von „The leisure seeker“ von Paolo Virzi. Die Iranerin Shirin Neshat, die heuer bei den Salzburger Festspielen die „Aida“ inszenieren wird, zeigt ihren von der Wiener coop99 koproduzierten Film „Looking for Oum Kulthum“ in der Sektion für unabhängiges Autorenkino. Die Fotografin, Film- und Videoregisseurin und bildende Künstlerin gesellt sich damit zur österreichischen Regisseurin Ruth Mader, deren Teilnahme an den „Giornate degli Autori“ mit dem Sci-Fi-Film „Life Guidance“ bereits zuvor bekannt wurde.

Im Wettbewerb ist Österreich nicht vertreten. (APA, TT)