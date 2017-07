Innsbruck — Wenn Tarek Leitner abschalten will, dann holt er sich eine Axt. Und hackt Holz. „Das ist mein Yoga", erzählt der „Zeit im Bild"-Moderator, der heuer die ORF-„Sommergespräche" führt, die erstmals in einem Wahlkampfjahr über die Fernsehbühne gehen. Duell-Stimmung will Leitner bei den am 7. August startenden Gesprächen keine aufkommen lassen. Die bewahrt er sich lieber für die TV-Konfrontationen der Spitzenkandidaten auf, die er ab Mitte September — abwechselnd mit Claudia Reiterer — präsentieren wird. Viel Zeit zum Holzhacken bleibt da nicht ?

Stimmt es, dass Sie als Kind Dompteur werden wollten?

Tarek Leitner: Nein. (lacht) Ist das irgendwo zu lesen?

Die Info hab ich einem Tweet von Armin Wolf entnommen. Und jetzt wollte ich nachfragen ?

Leitner: Ich glaube, Twitter ist nicht immer die beste Informationsquelle. Das ist auch ein Grund, warum ich dort nicht präsent bin.

Auch auf Facebook und Instagram sucht man Sie vergeblich. Warum meiden Sie soziale Medien so konsequent?

Leitner: Ich will mich nur dort öffentlich äußern, wo es von mir erwartet wird. Ansonsten halte ich mich lieber zurück. Man kann sich in meinen Augen als öffentliche Person nicht in der Öffentlichkeit zu Wort melden und das Ganze dann als privat betrachten. Niemand kann sich teilen, das geht sich nicht aus.

Ihr ORF-Kollege Armin Wolf hält es da ja anders und twittert fleißig. Dann sehen Sie das also kritisch?

Leitner: Ich habe für mich entschieden, dass ich es nicht mache. Und ich glaube, dass diese Entscheidung ein Stück weit dazu beiträgt, dass es eine Akzeptanz für das gibt, was ich on air mache. In meinen Augen ist das auch die große journalistische Herausforderung unserer Zeit. Es geht darum, Leute dazu zu bringen, gedanklich ein Stück mit anderen mitzugehen — und sich nicht sofort zu verschließen, nur wenn jemand im Bild ist, den sie nicht wählen wollen.

Die Gäste Ihrer „Sommergespräche" können sich den sozialen Medien nicht entziehen. Wer nicht genügend Follower um sich schart, gewinnt auch keine Wahl ?

Leitner: Aber die Gäste machen ja auch nicht Journalismus, die Gäste machen Propaganda. Und das will ich jetzt nicht abwertend verstanden wissen: Sie transportieren ihre politische Kampagne zu einem großen Teil über diese Kanäle, was völlig legitim ist. Wichtig ist nur, dass den Rezipienten klar ist, dass es sich dabei um Wahlwerbung handelt und nicht um eine faktische Information über ein politisches Geschehen.

Die „Sommergespräche" hätten am 31. Juli mit Frank Stronach starten sollen, doch der sagte kurzfristig ab. In welche Richtung hätte Ihr Gespräch geführt?

Leitner: Mich hätte interessiert, inwiefern sich die Führung eines erfolgreichen Weltkonzerns von der Führung einer Oppositionspartei unterscheidet. Und natürlich wäre es auch um die Gründe für sein politisches Scheitern gegangen.

Was sagen Sie zu Stronachs Behauptung, der ORF stehe ihm feindselig gegenüber und würde ihn denunzieren und unfair behandeln?

Leitner: Es hätte ihm nicht der ORF die Fragen gestellt, sondern ein Journalist aus Fleisch und Blut — also ich. Er hätte sich sicher sein können, dass das ein faires Gespräch wird.

Die Interviewführung von ORF-Moderatoren wurde zuletzt auch senderintern kritisiert. Der stellvertretende ORF-Online-Direktor Thomas Prantner brachte da Begriffe wie „Verhörraum" oder „Anklagebank" ins Spiel. Hauseigene Schelte für kritisches Nachfragen ist doch bizarr ?

Leitner: Die Kernaufgabe eines Journalisten ist es, Fragen zu stellen und auf Antworten zu beharren. Das ist eine Arbeit, die wir Journalisten unseren Zuschauern schuldig sind — wir müssen Erkenntnis gewinnen und Klarheit schaffen. Und ich finde, das ist auch genau das, was Armin Wolf, auf den die Aussage ja gemünzt war, tut. Dass die Art und Weise, wie er sein Handwerk macht, nicht jedem gefällt, ist nun einmal so — das muss man in einer Demokratie aushalten. Was man nicht aushalten muss, ist Hetze.

Sie haben angekündigt, Ihren Gästen bei den „Sommergesprächen" die Möglichkeit zu geben, in einer „politisch turbulenten Zeit einen Gang zurückzuschalten". Das hört sich verdächtig nach Wohlfühlgesprächen an.

Leitner: Nur weil man jemandem nicht bei jedem Satz eine Vorhaltung macht, auf die das Gegenüber prompt zu reagieren hat, ist es noch lange kein Wohlfühlgespräch. Ich will versuchen, den Zuschauern ein Bild von der Ideenwelt meines Gastes zu vermitteln. Das ist der Kern und das Ziel dieses Formats. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, ein Gespräch zu führen, in dem Gedanken entwickelt werden, denen man folgen will. Auch wenn man am Ende eine andere Sicht auf die Welt hat.

Im Anschluss an die „Sommergespräche" werden Sie ab Mitte September — abwechselnd mit Claudia Reiterer — auch die TV-Konfrontationen der Spitzenkandidaten leiten. In welcher Gangart gehen Sie da auf Ihre Gäste zu?

Leitner: Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Formate: Bei den „Sommergesprächen" stehen Ideologien und Ideen im Vordergrund. Bei den Konfrontationen wird's konkreter und kontroversieller: Da kann dann auch über Zahlen gestritten oder über Obergrenzen diskutiert werden. Die „Sommergespräche" sollen kein Duell sein, die TV-Konfrontationen haben durchaus Potenzial dazu: Allerdings soll sich die Duell-Situation auf die Protagonisten beschränken, die sich um den Einzug ins Parlament bemühen.

Ich habe über Sie — nicht auf Twitter — gelesen, dass Sie ein begeisterter Thomas-Bernhard-Leser sind und gerne Holz hacken. Hätten Sie diese Informationen über einen Gast in der Hand, was würden Sie aus Ihrem Gegenüber schließen?

Leitner: (lacht) Noch nichts. Aber ich würde über den einen oder anderen Aspekt sprechen wollen.

Gut. Dann sprechen wir über Thomas Bernhard. Warum ist „Holzfällen" Ihr Lieblingsbuch von ihm?

Leitner: Es ist nicht mein Lieblingsbuch, es war meine Einstiegsdroge. Ich hab es als Bub in der Bibliothek meiner Mutter entdeckt. Gereizt hat mich vor allem die rote Schleife, auf der stand, dass das Buch in Österreich beschlagnahmt wurde und verboten ist. Ich wollte unbedingt herausfinden, was da so Schlimmes drinsteht — nach dem Lesen war ich dann infiziert von der Gedankenwelt dieses großen österreichischen Autors.

Und was hat es mit Ihrer Leidenschaft fürs Holzhacken auf sich?

Leitner: Beim Holzhacken darf man tatsächlich nur ans Holzhacken denken, denn sonst fehlt ein Finger. Man darf sich nicht von anderen Gedanken ablenken lassen — und das hat etwas Meditatives.

Was machen Sie, wenn der TV-Wahlmarathon vorbei ist? „Holzfällen" lesen oder Holz hacken?

Leitner: Ich hab noch nicht darüber nachgedacht, aber das überleg ich mir bald. Damit ich in so mancher harten Stunde, die auf mich zukommen mag, einen Anker habe.

Das Gespräch führte Christiane Fasching