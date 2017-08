Von Peter Angerer

Innsbruck – Als Fritz Kortner Anfang der 60er-Jahre die harmlose Komödie „Der trojanische Krieg findet nicht statt“ von Jean Giraudoux verfilmte, verhinderte der Bayerische Rundfunk die TV-Ausstrahlung, da das Stück „das sittliche Empfinden der Bevölkerung verletzen“ könnte. Irgendwann kam Lysistratas Geschichte (nach Aristophanes) doch in ein Ostschweizer Dorf, denn als 1971 das Wahlvolk aufgerufen wird, über das Frauenstimmrecht für die Schweizerinnen zu entscheiden, ist neben der Verletzung des sittlichen Empfindens vor allem die Zerstörung der „göttlichen Ordnung“ zu befürchten. Auch die Folgen solchen Frevels sind in der Bibel nachzulesen, die für emphatische Frauen kein Erbarmen kennt.

Das Dorf in Petra Volpes Film „Die Göttliche Ordnung“ liegt unter Schnee begraben, Vereisung hält die Dorfgemeinschaft gefangen. Charlotte Wipf (Therese Affolter) verbreitet mit ihrem Riesendutt Angst und Schrecken. Sie dominiert als Vorsitzende des „Aktionskomitees gegen die Verpolitisierung der Frau“ Moral und öffentliche Meinung. Mit ihrer Tischlerei ist sie die einzige Arbeitgeberin.

Hans Ruckstuhl (Max Simonischek) ist dabei, als Tischler aufzusteigen, nur seine Frau Nora (Marie Leuenberger) bringt Unruhe in das Dorf. Sie möchte in der nahen Stadt in einem Reisebüro arbeiten. Am Geld kann es nicht liegen, da Hans jede Woche das Haushaltsgeld auf dem Küchentisch deponiert. Also kann der Wunsch nach Veränderung nur damit zu tun haben, die Bekanntschaft anderer Männer zu machen. Das Gesetz ist auf der Seite des Mannes, dem Nora mit der Eheschließung die Wahrnehmung ihrer Rechte abgetreten hat. Vor allem aber würde Hans das Gesicht verlieren. Die Kollegen, die mit Dartpfeilen auf Aktfotos zielen, beginnen bereits über ihn zu lachen, halten sich mit drastischen Ratschlägen zur Zähmung Noras nicht zurück.

Noras Schwägerin Theresa (Rachel Braunschweig) erklärt die Spuren ehelicher Übergriffe verschämt durch eigene Ungeschicklichkeit, dabei ist auch ihr Mann Werner (Nicholas Ofczarek) ein Opfer. Gegen seinen Willen musste er den väterlichen Bauernhof übernehmen und seither frisst er das Elend in sich hinein und rächt sich an den Frauen. Seine Tochter Hanna, die im Fernsehen die Bilder der Freiheit aus dem Sommer der Liebe gesehen hat, wird, weil sie die Rebellion in das Dorf bringen könnte, auf Betreiben der Unternehmerin in einem Erziehungsheim entsorgt.

Die tragische und von diesem dörflichen Kartell des Schweigens hingenommene Ausgangssituation ist allerdings der Startschuss für ein­e satirische Komödie über Rechtschaffenheit und den Aufbruch der Frauen in die mit vorsichtigen Schritten betretene Welt der Selbstbestimmung. Nach einer Demonstration für das Frauenstimmrecht in Zürich stolpern Nora und Theresa in ein Frauen­seminar, wo sie mit noch nie gehörten Fremdwörtern wie Vulva und Klitoris vertraut gemacht werden. Von dort ist es nicht mehr weit zu Lysistratas Strategie der Verweigerung. Die Fraue­n des Dorfes solidarisieren sich mit Nora und Theresa, Frau Wipf schwillt der Dutt, die Männer kochen das, was sie können – Spiegelei. Am 7. Februar 1971 stimmen sie mit überwältigender Mehrheit für die Frauen, wenn auch nicht überall. In Appenzell durften Frauen erst 1990 wählen. Für Hochmut gegenüber den Schweizern besteht kein Anlass, da die Gleichstellung auch in anderen Ländern erst mit den Reformen im Ehe- und Familienrecht erreicht werden konnte.