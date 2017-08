Innsbruck – Während der neue MacGyver gerade allen abfälligen Kritiken zum Trotz für eine zweite Staffel verlängert wurde und sich David-Lynch-Aficionados fragen, ob die Fortführung seiner 90er-Jahre-Mystery-Seifenoper „Twin Peaks“ Kunst sein soll oder weg kann, steht bereits das nächste Revival einer vorgestrigen TV-Serie an, der das belastbare Gütesiegel „Kult“ aufgedrückt wurde.

Wie die Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter am Donnerstag vermeldeten, plant der US-Sender NBC die Neuauflage von „Miami Vice“. Hinter der Produktion stehen die Macher der erfolgreichen Krawumm-Kino-Reihe „Fast and Furious“. Allen voran Schauspieler Vin Diesel und Autor Chris Morgan, der sechs der bislang acht „Fast and Furious“-Filme geschrieben hat. Informationen über die mögliche Besetzung gibt es nicht. Sollte die Serie tatsächlich auf Sendung gehen, wäre es das zweite „Miami Vice“-Comeback: Ein – vergleichsweise wenig zugkräftiger – Kinofilm mit Colin Farrell und Jamie Foxx startete 2006. Inszeniert wurde er von Michael Mann, der als Produzent bereits den Look der Originalserie entscheidend mitgeprägt hat. An der neuerlichen Neuauflage ist Mann allerdings nicht mehr beteiligt.

„Miami Vice“ lief von 1984 bis 1990 für insgesamt fünf Staffeln – und machte Hauptdarsteller Don Johnson, der als „Sonny“ Crockett im Verbund mit Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) Gangstern und attraktiven Frauen nachjagte, zu einem der populärsten TV-Darsteller der 1980er-Jahre.

Auch optisch war die Serie stilbildend: Ein Krimikosmos in Pastell, Versace-Sakkos (wichtig: mit hochgerollten Ärmeln) und Echtleder-Espandrillos. Dazu kamen schmucke Sportwagen, formatradiotaugliche Musikeinlagen und Schnittfolgen, die man bis dahin nur von MTV kannte. Kurz: Für künftige Kulturhistoriker, die herausfinden wollen, wie sich die 80er-Jahre angefühlt haben könnten, wenn Geld keine Rolle spielt, führt an „Miami Vice“ kein Weg vorbei.

Dass sich aus dem Nachstellen liebgewonnener 80er-Oberflächen eine Hitserie zimmern lässt, hat zuletzt Netflix mit „Stranger Things“ vorgemacht. Ob auch das neue „Miami Vice“ auf den Retrozug aufspringt, ist fraglich. Das Produzentenduo steht eher für ein handfesteres Verständnis von Entertainment, sprich Action. Und für stolz ausgestellte Schauwerte. Was dann ja doch ganz gut zum Original passen würde.

Ein Selbstläufer ist das Recycling einst populärer Stoffe nicht. Die Liste gescheiterter Versuche ist lang: Bereits 2005 starb „Kojak“ mit Ving Rhames nach wenigen Folgen den Quotentod. Der neue „Knight Rider“ wurde 2008 nach einer Staffel abgesetzt. Auch das Interesse an Neuauflagen von „Beverly Hills 90210“ und „Melrose Place“ schwand schnell. Die „Dallas“-Fortsetzung kam 2012–14 wenigstens auf 40 ausgestrahlte Episoden, „Charlie’s Angels“ 2011 auf vier. Im Kampf um die Gunst der Zuschauer ist der Rückgriff auf bereits Bewährtes derzeit trotzdem beliebt: Neue Folgen der Trickfilmserie „Duck Tales“, der Sitcoms „Roseanne“ und „Will & Grace“ und der Seifenoper „Denver Clan“ werden bereits produziert. (jole)