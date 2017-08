Von Harald Angerer

Kitzbühel – Glanz und Glamour ist der Stadt am Fuße des Hahnenkamms nicht fremd. Doch ist es meist der Sport, der dafür sorgt. Im Sommer setzt seit einigen Jahren das Filmfestival Kitzbühel (FFKB) nun einen Gegenschwerpunkt und begeistert mit Filmkunst der Extraklasse. Auch heuer kann sich das Programm wieder sehen lassen. Gestern wurde es bei einer Pressekonferenz präsentiert und auch die namhafte Jury vorgestellt.

An die 700 Filme wurden für das Filmfestival Kitzbühel eingereicht, aber nur wenige haben es in das Programm geschafft. Insgesamt werden 31 Filme aus den Bereichen Spielfilm, Dokumentarfilm, Heimatfilm und Retrospektive und 34 Kurzfilme gezeigt, auch ein Kinderfilm ist dabei. „Bei der Auswahl haben wir uns heuer erstmals ein Programmteam dazugeholt. Nicht nur, weil es schwierig ist, sich 700 Filme anzusehen, sondern auch, damit die Bandbreite größer ist“, schildert Michael Reisch, Geschäftsführer des FFKB. Auch betonen die Veranstalter, dass das Festival öffentlich ist. Das sei noch nicht so bekannt, aber trotzdem würden die Zuschauerzahlen stetig steigen. „Bis auf den Eröffnungsfilm sind wirklich alle frei zugänglich. Jeder kann sich an der Festivalkassa ein Ticket kaufen“, betont Mike Mayr-Reisch­ vom Festival-Team.

Schon zur Tradition gehört ein Eröffnungsfilm mit Toni Sailer, heuer wird „Kauf dir einen bunten Luftballon“ gespielt. Der zweite Eröffnungsfilm ist die Österreichpremiere von „An Inconvenient Sequel; Truth to Power“. Ebenfalls wieder im Programm ist das Autokino am Hahnenkamm-Parkplatz. Hier gab es ein Publikumsvoting und es werden „Gefährliche Brandung“ und „Pretty Woman“ gespielt. Eine Weltpremiere gibt es beim Kino am Berg. „Anna Fucking Molnar“ ist das Regie-Debüt von Nina Proll, die bei der Premiere auch selbst am Kitzbüheler Horn sein wird.

Zu den Filmen kommt noch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzert u. v. m.