Innsbruck – Die Saga geht weiter. Die Geschichte vom Niedergang der Menschheit und vom Aufstieg der Affen wird in „Planet der Affen: Survival“ zu einer Mischung aus Kriegsfilm und bildgewaltigem Schnee-Western. Der britische Schauspieler Andy Serkis mimt wieder den Anführer Caesar.

Mr. Serkis, Sie sind sozusagen der Motion-Capture-Großmeister. Würden Sie bitte jenen, die technisch nicht unbedingt versiert sind, diesen Begriff erklären?

Andy Serkis: Motion Capture erfasst Bewegungen von Mensch und Tier und überträgt und mischt sie am Computer in ein „lesbares“ Format. Diese Technik hat sich sensationell weiterentwickelt und mir möglich gemacht, dass ich nicht nur den Gollum in „Herr der Ringe“, sondern auch einen Riesenaffen in „King Kong“ und eine Comic-Figur in Steven Spielbergs „Die Abenteuer von Tim und Struppi“ spielen durfte. Aber meine Lieblingsfigur ist der menschlich gewordene Primat in der „Planet der Affen“-Trilogie.

Wie kam es, dass Sie zum Spezialisten für solche Charaktere wurden?

Serkis: Es begann bei Peter Jackson in „Herr der Ringe“ und der Figur des kleinen Gollum. Mich holt­e man ursprünglich nur für seine Stimme. „Warum?“, fragte ich. „Weil es ja unmöglich ist, dass das ein Schauspieler hinkriegen kann“, antwortete Peter. Am Set versuchte ich alles Mögliche, um mich in diese unglaubliche Figur hineinzuversetzen. Peter beobachtete das, und auf einmal rief er: „Stop! Wir ändern das Konzept! Wir kopieren jede einzelne Bewegung von Andy, und die Animatoren sollen das am Computer nachbilden!“ So geschah es, und damit brach offensichtlich ein neues Film-Zeitalter an. In diesem Moment war das „digitale Make-up“ geboren.

Wenn bekannte Schauspieler irgendwo auf der Straße gehen, drehen sich die Leute nach ihnen um. Sie aber sehen in den Filmen ja ganz anders aus als privat. Wie lebt es sich damit?

Serkis: Das ist sehr interessant. Es kommen mir Menschen entgegen und spazieren weiter. Auf einmal aber drehen sie sich um, gehen zurück und fragen mich: „Sind Sie der ... Schauspieler?“ Durch viele Berichte oder TV-Interviews hat sich dem Anschein nach auch mein „wahres Gesicht“ bei ihnen eingeprägt.

Die vielen Affen vor der Kamera, ist das ein Mix aus wirklichen und computeranimierten Tieren?

Serkis: Lustig. Viele Leute haben unseren Regisseur Regisseur Matt Reeves angesprochen und gefragt: „Sei ehrlich, ihr habt viele echte Affen dabei!?“ Die Wahrheit ist: Kein einziger ist echt.

Mit Caesar vollzieht sich in „Survival“ ein Wande­l?

Serkis: Anfangs versuchen er und seine Artgenossen, sich dem Konflikt mit den Menschen zu entziehen, indem sie an einem versteckten Ort Unterschlupf finden. Als es so scheint, als könnten die Affen endlich wieder ein friedlicheres Leben führen, kommt es zu verheerenden Ereignissen. Auf einmal kann sich Caesar gegen all den Zorn, der in ihm schlummert, nicht mehr wehren. In ihm erwacht der Hass. Er will Rache an den Menschen nehmen. Das ist natürlich eine riesige Veränderung, denn früher war er ja ein Friedensbringer, ein Anhänger der friedlichen Koexistenz mit den Menschen.

Sie als Spezialist haben die Motion-Capture-Technik mittlerweile auch auf der Bühne salonfähig gemacht?

Serkis: Ja, für die Royal Shakespeare Company. Mit der Figur des Ariel in „The Tempest“. Und Video­spiele habe ich ebenfalls entwickelt.

Und mit eben dieser Technik werden Sie auch, als Regisseur, Rudyar­d Kiplings „Dschungelbuch“ ins Kino bringen?

Serkis: Mit Christian Bal­e als Panther Baghira, Benedic­t Cumberbatch als Tiger Shir Khan und Cat­e Blanchett als Schlange Kaa. Ich will die Technik dabei noch einen Schritt weiter bringen.

Was wird der wesentliche Unterschied zu Disney­s „Dschungelbuch“-­Varianten sein?

Serkis: Wir rücken näher zum originalen Rudyard Kipling. Ich strebe eine ziemlich düstere Version an, auf keinen Fall wird das ein Film für Kinder.

Für Motion Capture gibt es noch immer keine Oscars.

Serkis: Das giftet mich echt. Ich bin jetzt seit 17 Jahren dabei, und die Academy hat das bis heute verschlafen.

Weil Sie gesagt haben, dass Motion Capture noch und noch Fortschritte macht: Können Sie sich vorstellen, auch einmal einen toten Gegenstand zum filmischen Leben zu erwecken?

Serkis (lacht): Na klar. Vielleicht spiele ich einmal ein iPhone ...

Die Fragen stellte Ludwig Heinrich