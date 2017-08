Innsbruck – Ausgerechnet ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller und prominenter Journalist wurde in den 1930er-Jahren zum Stofflieferanten der Walt Disney Company. Reich wurde Felix Salten (1869–1945) dadurch nicht: Die Rechte für die von ihm 1923 veröffentlichte Tiergeschichte „Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ verkaufte er 1933 an MGM-Produzent Sidney Franklin, der sich damit wiederum an Walt Disney wandte. Als nach sieben Jahren Produktionszeit, am 8. August 1942, Disneys „Bambi“ das Licht der Welt erblickte, war Salten bereits im Exil in der Schweiz, in Deutschland waren die Bücher des jüdischen Autors von den Nationalsozialisten bereits 1935 verboten worden, 1939 emigrierte er aus Österreich.

Unterdessen wurde „Bambi“, ausgestattet mit Disneys Kulleraugen, weltberühmt. Und lässt mitunter die ambivalente Lebensgeschichte des 1869 als Siegmund Salzmann in Budapest geborenen Salten in Vergessenheit geraten: Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Salten im Kreis des Schriftsteller-Zirkels Jung-Wien Freundschaft mit Arthur Schnitzler geschlossen, er arbeitete als Theater- und Filmkritiker, schrieb Opernlibretti, Theaterstücke und Film-Drehbücher, brachte sich 1914 in die allgemeine Kriegsbegeisterung ein (was seine Feindschaft mit Karl Kraus vertiefte), er erwies sich in einem Porträt des christlich-sozialen Bürgermeisters Karl Lueger als scharfsichtiger Kritiker von Populismus und Antisemitismus, 1933 trat er als PEN-Präsident zurück, nachdem seine Haltung im Streit mit deutschnationalen Schriftstellern heftig kritisiert worden war, ihm zugeschrieben wird außerdem die Autorenschaft des Skandalromans „Josefine Mutzenbacher“.

An Disney verkaufte Salten übrigens nicht nur die Rechte an „Bambi“, sondern auch die an „Der Hund von Florenz“ und „Die Jugend des Eichhörnchens Perri“. Aber es war die Geschichte des Rehkitzes, das Disney mangels US-Rehen in einen Weißwedelhirsch umwandelte, die zu einem der größten Zeichentrickfilm-Erfolge überhaupt werden sollte. Dabei hatte es zunächst kaum danach ausgesehen: „Bambi“ feierte eher verschämt Weltpremiere in London, weil das Studio den Unmut der Jäger im amerikanischen Maine fürchtete. Das Publikum vermisste die Märchenelemente, für die das Studio so bekannt geworden war. Der Kritiker der New York Times warnte nach der Premiere 1942: „Auf seiner Suche nach Perfektion kommt Mr. Disney dem gefährlich nahe, die gesamte Zeichentrick-Fantasiewelt wegzuwerfen“ und urteilte erbarmungslos: „Man kann Naturalismus nicht mit Zeichentrickfantasie vermischen.“

Trotz dreifacher Oscar-Nominierung für Ton und Musik spielte „Bambi“ die Produktionskosten erst ein, als der Film nach dem Krieg erneut herausgebracht wurde – ein alter Disney-Trick, der immer wieder wirkt: In den vergangenen 75 Jahren hat der Klassiker über 250 Millionen Dollar eingebracht. (jel, APA)