Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Was den einen (noch) als morbider Charme gelten mag, erscheint anderen vielleicht schon als unzumutbar – Fakt ist jedenfalls: Seine besten Tage hat der Cinematograph hinter sich. Enge Sitzreihen, Beeinträchtigungen durch Baustellen im Haus, auch die „schlechte WC-Situation“ nennt Geschäftsführer Dietmar Zingl als Gründe, die den Wunsch nach einem neuen Standort nähren. Wohin, ist allerdings die Frage. Und: Wer soll das finanzieren?

Zuletzt hat sich SPÖ-Stadtparteiobmann Helmut Buch­acher der misslichen Lage des kleinen Programmkinos erinnert und Mitte Juli einen Antrag im Gemeinderat eingebracht. Die Stadt möge prüfen, inwieweit der jetzige Stadtbücherei-Standort in der Colingasse für das Kino geeignet wäre. Die Bibliothek übersiedelt bekanntlich 2018 in das PEMA-Gebäude in der Amraser Straße. Die Motivation für seinen Vorstoß lieferte Buchacher gleich mit: „Leider wird die Frage eines möglichen Standorts für den Cinematograph gegenwärtig als Feigenblatt für Immobilienspekulation bzw. Bauträger-Interessen benutzt“, so seine Begründung. Gemünzt ist das auf das jüngste PEMA-Projekt, den P3 in der Südbahnstraße. Investor Markus Schafferer hatte die Unterbringung des Cinematographs in dem Gebäude vorgeschlagen – „15 Jahre mietfrei“, so Zingl.

Dass diese Konzession an einen „öffentlichen Mehrwert“ womöglich auch der von Schafferer gewünschten Gebäudekubatur den Weg ebnen sollte, ließ wiederum Buchacher rot sehen. Wofür es am Ende kurioserweise gar keinen Grund gab: Denn eines Cinematographs bedurfte es gar nicht, um die Zustimmung von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und des grünen Planungsstadtrats Gerhard Fritz zu erhalten. Beide Politiker saßen in der Jury des Architektenwettbewerbs. Beide stimmten für das Siegerprojekt von Heinlein&Zierl (die TT berichtete). Ein Kino sah nur der drittplatzierte Entwurf von Johann Obermoser vor.

Auf den von Buchacher ins Spiel gebrachten Standort Colingasse hat indes längst auch die Volkshochschule ein Auge geworfen. Eine Idee, die laut Oppitz-Plörer derzeit „sicher im Vordergrund“ steht.

Bleibt der Cinematograph als „Verschubmasse“, für die sich niemand so richtig zuständig fühlen mag. Zingl formuliert es so: „Es finden zwar immer alle toll, was wir machen, aber andererseits fehlt uns dann, wenn es um Konkretes geht, ein gewisser Lobbyismus.“

Dabei gibt es – unbesehen der PEMA-Pläne – längst auch andere, konkrete Überlegungen, angestellt zusammen mit Treibhaus-Chef Norbert Pleifer. Der könnte sich ebenso wie Zingl vorstellen, den Cinematograph in den Treibhaus-Keller zu übersiedeln. Er mache sich schon länger Gedanken über eine erweiterte Nutzung des Kellers, so Pleifer zur TT. Mit dem Cinematograph ergäbe sich „eine schöne Synergie und es besteht ja eine alte Verbindung, schließlich war ich an seiner Entstehung nicht ganz unschuldig“. Nachdem das 1973 vom Verein Otto-Preminger-Institut (OPI) am Innrain errichtete Kleinkino Cinematograph 1980 nach der Aufführung von Nagisa Oshimas Skandalfilm „Im Reich der Sinne“ polizeilich geschlossen worden war, diente zunächst Pleifers KOMM als Ort sporadischer Filmvorführungen. Im KOMM wurden außerdem Benefizveranstaltungen für den neuen Cinematograph in der Schöpfstraße organisiert, der schließlich 1984 in die Museumstraße übersiedelte. Heute veranstalten OPI und Treibhaus gemeinsam das Open-Air-Kino im Zeughaus.

Über eine Adaptierung des Treibhaus-Kellers beriet man sich vergangenes Jahr auch schon mit Architekt Reinhardt Honold. Ergebnis: Es müsste baulich einiges gemacht, auch in die Tiefe gegraben werden. Was wieder zur Frage der finanziellen Machbarkeit führt. Und die dürfte so schnell wohl nicht geklärt werden. Man müsse sich jetzt anschauen, „inwieweit es am bestehenden Ort nicht mehr geht“, sagt Oppitz-Plörer auf TT-Nachfrage. Die Variante Treibhaus-Keller ist aus ihrer Sicht jedenfalls eine „vertiefende Prüfung wert“, weil „inhaltlich sinnvoll“.