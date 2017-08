Von Peter Angerer

Innsbruck – Im Vorspann ist in einer starren Einstellung ein Weinberg zu sehen, über den die Jahreszeiten ziehen. Das ist kein digitaler Trick, sondern altes Kinohandwerk. Es musste ein Unterstand gebaut werden, der die Kamera – von Alexis Kavyrchine – vor Sturm, Regen und Kälte schützt. Der Bildausschnitt darf sich um keinen Millimeter verändern, soll der Effekt die gewünschte Wirkung erzielen. Die stellt sich in Cédric Klapischs „Der Wein und der Wind” sofort auf angenehme Weise ein, da vom Handwerk und der Leidenschaft des Weinmachens erzählt wird. Und was kann in einer solchen Geschichte glaubwürdiger sein, als einen Handwerker mit Respekt einem anderen begegnen zu sehen.

Mit einem analogen Stopptrick steigert Klapisch das Tempo, indem er Jean (Pio Marmaï), der die Engstirnigkeit des Vaters nicht mehr ertragen konnte, in einen Bus steigen lässt. Kaum ist der Bus aus dem Bild gefahren, sind auch schon zehn Jahre vergangen, Jean trägt inzwischen einen Bart. Der Anlass seiner Rückkehr ist ein trauriger. Der Vater, der seine ganze Liebe dem Wein geschenkt hat, sodass für seine Kinder nichts übrig blieb, liegt im Sterben. Jeans Geschwister Juliette (Ana Girardot) und Jérémie (François Civil) sehen im Bruder, der vor fünf Jahren nicht einmal zur Beerdigung der Mutter kommen wollte, freilich die Unerbittlichkeit des Vaters gespiegelt. Doch es gibt für alles einfache Erklärungen. Nach Lehrjahren bei chilenischen Weinbauern hat sich Jean in Australien ein Weingut gekauft. Am Todestag der Mutter ist er Vater geworden, einen Bericht von dieser ihn verändernden Erfahrung hat er sogar auf einer Sprachbox deponiert, die Nachricht muss wohl zwischen Trauer und Betriebsamkeit verlorengegangen sein. Als der Vater einige Tage später stirbt, eröffnet der Notar mit dem Testament den nächsten Konflikt.

Die drei Geschwister erben das Weingut zu gleichen Teilen, keiner der drei darf seinen Anteil ohne Einverständnis der anderen verkaufen. Bereits die fällige Erbschaftssteuer kratzt am Weinlager im Keller, doch nüchtern betrachtet könnte der Verkauf des Weingutes die Beteiligten in Millionäre verwandeln – wir sind in Burgund, chinesische Investoren stehen Schlange.

„Der Wein und der Wind” heißt im Original „Ce qui nous lie“ („Was uns verbindet“), der Titel meint auch: wofür es sich zu kämpfen lohnt. Jean verschiebt seine Abreise einerseits, weil ihn seine Frau nicht gerade sehnsüchtig erwartet und andererseits, weil er in Australien nur Weine zum schnellen Schlucken produziert, während der Premier Cru aus den Pinot-Noir-Trauben in 10 bis 20 Jahren in seinem Bukett zeigt, was er an Früchten und exotischen Gewürzen liefern kann. Dafür werden Burgunderweine, so teuer sie auch sein mögen, nicht dekantiert und auch sonst wird auf einschlägige Rituale wie das Ausspucken bei Verkostungen verzichtet. Klapisch zeigt den richtigen Moment für die Lese und wie die Gier des Winzers einen großen Burgunder verhindert, wenn er nur auf die Menge schielt. Als der Wein aus der Maische erwacht und vor sich hin gärt, lässt sich nebenbei im Gärungsprozess des Lebens der Bodensatz aus alten Jahrgängen voller süßer und schmerzhafter Erinnerungen heben.