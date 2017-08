Innsbruck – Stephen King mochte Stanley Kubricks Adaption seines Romans „Shinin­g“ nicht, weil das von Geistern bewohnte Hote­l Overlook am Ende nicht in einem Flammenmeer explodierte. Tatsächlich gelang Kubrick 1981 mit seiner Version eines der großen Meisterwerke des Kinos. Das könnte inzwischen auch King so sehen, denn in der von ihm produzierten Verfilmung seiner Romanserie „Der dunkle Turm“ ist ein Foto des blutenden Hotels zu sehen. Leider ist das die einzige Erinnerung an Kubrick.

Wie der kleine Danny in „Shining“ verfügt auch Jake Chambers (Tom Taylor) über besondere Fähigkeiten, die sich psychologisch erklären lassen. Seit dem Tod des Vaters wird der Bub von Albträumen geplagt, in denen ein „Mann in Schwarz“ Kinder entführt und das Universum bedroht, während ein einsamer Cowboy, der „Revolvermann“, vergeblich das Schlimmste zu verhindern versucht. In der Realität erschüttern Erdbeben die großen Städte, immer mehr Menschen mit seltsamen Nähten am Hals tummeln sich auf den Straßen. Der „Mann in Schwarz“ ist Walter (Matthew McConaughey), der über Dämonen herrscht, die statt ihrer Gesichter Fratzen tragen und sich nur bei öffentlichen Auftritten eine Maske überstülpen. Der Cowboy ist Roland (Idris Elba), der sich zwei Revolver aus dem Schwert Excalibur geschmiedet hat. Seit der großen Schlacht um den dunklen Turm ist er der einzige noch lebende „Revolvermann“ und irrt seither, von seinem Durst nach Rache getrieben, durch ein Labyrinth aus Schuldgefühlen und Träumen. Roland hat aber nur einen Flachmann bei sich, aus dem plötzlich Jake gierig trinkt. Dem Buben ist durch ein Portal die Flucht vor Walters Dämonen in die Parallelwelt gelungen.

Für einen Fantasyfilm aus Hollywood stellen ein Kind und ein von ihm gewählter Ersatzvate­r zur Rettung des Universums natürlich das ideale Traumpaar dar. Doch hinter dem vom Dänen Nikola­j Arcel („A Royal Affair“) inszenierten Film „Der dunkl­e Turm“ sind weder Walters bös­e Intentionen noch die Ambitionen der Filmemacher zu erkennen. (p. a.)