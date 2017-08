Rauris — Neuer Look für neue Aufgabe: Harald Krassnitzer ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, wenn man ihn jetzt bei den Dreharbeiten zu „St. Josef am Berg" im Rauris besucht. Da mimt er einen lokalen Bürgermeister, dem die neue Schwiegertochter aus dem hohen Norden (Paula Kalenberg) zur erbitterten Konkurrentin wird. ORF, ARD und die Produktionsfirma Mona-Film fertigen momentan zwei Teile. Eine Serie ist möglich.

Nicht nur in der Story wird es einige Action geben. Die Wirklichkeit hat euch sozusagen überholt. Das Filmhotel ist abgebrannt. Wie haben Sie das persönlich „überlebt"?

Harald Krassnitzer: Wie Sie sehen — gut. Weil ich nicht anwesend war. Aber da der Brand noch bei Tageslicht, etwa um 18 Uhr, ausbrach, konnten alle rechtzeitig das Sporthotel St. Hubertus verlassen. Nur die Produktionsbüros und einzelne Dekorationsstücke wurden ein Raub der ziemlich intensiven Flammen. Die Feuerwehr war Gott sei Dank ziemlich rasch zur Stelle.

Ihr aktueller Look schließt eine neue Haarfarbe mit ein?

Krassnitzer: Dunkelblond mit bewusstem Ansatz, damit man gleich weiß: Das ist gefärbt. Der Bürgermeister, Joseph Pirnegger heißt er, versucht sich also dem Alter zu entziehen. Doch er würde, wie seinerzeit ein deutscher Bundeskanzler, wohl bestreiten, dass er färbt. Und ein Bart kommt auch dazu.

Er ist ein nicht unbedingt positiver Charakter, richtig?

Krassnitzer: Betrachtet man den ethisch-moralischen Zustand, ist er zumindest zweifelhaft. Obwohl man ihm einen gewissen Charme und Schlitzohrigkeit zugestehen muss. Schließlich handelt es sich um eine Komödie.

Was fanden Sie an dieser Bürgermeister-Figur besonders spannend?

Krassnitzer: Die Direktheit, die sie manchmal hat, und die oft bis an die Grenzen der politischen Korrektheit gehenden Kommentare.

Harald Krassnitzer hingegen schätzt man als politisch höchst korrekt ein ?

Krassnitzer: Für mich ist es eine wichtige Errungenschaft, dass wir vernunftbegabt über Probleme reden können. Das hat mit Achtung und Respekt zu tun. Es gilt zum Beispiel, ein Bewusstsein für Minderheiten zu kriegen, um sie nicht a priori als Minderheiten darzustellen. Wir haben es in erster Linie mit Menschen zu tun. An manchen Stellen finde ich die politische Korrektheit allerdings etwas übertrieben.

„Zigeunerbaron", „Zigeunerliebe" oder, wie in einem alten Schlager, „Was kann ich denn dafür, ein Zigeuner ist mein Herz" darf man also schon weiterhin sagen oder singen?

Krassnitzer: In diesem Zusammenhang müsste man eher über künstlerische Qualität reden, und bei den genannten Titeln erhalten die Begriffe eine eher positive Bewertung. Aber bei Sätzen wie „Ramts die Wäsch weg, die Zigeuner kommen" wirkt es klischeehaft, und es gilt, diese Volksgruppe vor prägender Klischeehaftigkeit zu schützen.

Sie waren und sind ein politisch sehr interessierter Mensch. Da kann natürlich eine Frage nach dem gegenwärtigen US-Präsidenten nicht ausbleiben.

Krassnitzer: Ich halte es für unwesentlich, dass wir uns täglich über den Trump echauffieren. Wesentlicher ist: Welche Politik macht er? Und was gefällt uns daran nicht? Und wenn uns etwas nicht gefällt, gilt es, Gegenantworten zu suchen. Die habe ich bei den Demokraten in den USA leide­r noch nicht wahrgenommen.

In Österreich nahen Wahlen. Wie ist Ihnen dabei zumute?

Krassnitzer: Ich blicke ihnen eher gelassen entgegen. Es ist eine Frage des politischen Angebotes, wie die Gesellschaft künftig funktionieren soll. Wir wissen jedoch, dass sich Dinge verändern müssen. Etwa das unendliche Spiel „Stillstand der Koalition". Und die Packelei muss ein Ende haben. Entscheidend ist: Welche Angebote wird es diesbezüglich geben?

Es wird sehr viel von Immigration als Schlüsselfrage geredet. Von der Vernichtung des Mittelstandes hingegen zu wenig?

Krassnitzer: Bis zu 1500 Euro steuerfrei, das begrüße ich. Doch ja, viel wesentlicher wird sein, sich die Situation des Mittelstandes und der Kleinstunternehmen anzuschauen. Außerdem bin ich für die Zusammenlegung der Krankenkassen und das Wegfallen des leidigen Selbstbehalts.

Und das dauernde Blabla von „Reichensteuer"? Betrachten wir zum Beispiel Dietrich Mateschitz. Hat alles ohne Parteibuch geschafft, zahlt in Österreich Steuern und hat eine Menge in Arbeitsplätze investiert. Was will man von einem solchen Mann noch?

Krassnitzer: Mateschitz ist für mich ein durchaus sozial handelnder Mann. Mit ihm habe ich kein Problem. Leider kommen wir immer in eine Neiddiskussion und in keine gesellschaftliche.

Würden Sie eventuell gerne ein politisches Amt bekleiden?

Krassnitzer: Nein, dafür braucht man gute Leute, die eine Ahnung von Ökonomie und Verwaltung haben. Wir stehen vor einem großen Wandel. Der hat auch mit Bildung zu tun, die in Österreich ein großes Problem geworden ist. Die Altersvorsorge ist ebenso ein Thema. Ebenso, wie wir es schaffen, Mediziner von Standard im Land zu halten.

In diesem Zusammenhang geht es auch um die medizinische Vollversorgung. Für all das benötigen wir Profis, die auch einem eventuellen Sturm standhalten können. Und je länger wir auf dieser Kugel sind, die uns hoffentlich erhalten bleibt, weil wir nur die eine haben, müssen wir uns die Frage stellen: Wie gehen wir mit ihr um?

Noch ist Tatort-Pause. Wann geht es weiter?

Krassnitzer: Im nächsten Jahr drehen wir drei.

Hat sich bei Ihnen schon Sehnsucht nach Moritz Eisner eingestellt?

Krassnitzer: Ab Mitte dieses Jahres mit steigender Tendenz. Ja, es gibt absolut eine Sehnsucht nach Moritz, Bibi und den Geschichten, die wir erzählen.

Wie gefällt Ihrer Frau Ann-Kathrin Kramer Ihr Bürgermeister-Look aus „St. Josef am Berg"?

Krassnitzer: Sagen wir, sie war zunächst ein bisschen überrascht. Aber was mich selbst betrifft, ganz ehrlich: Ich werde unendlich froh sein, wenn ich nächste Woche nach Drehschluss meinen Bart los bin und einen eher sommerlichen Haarschnitt kriege.

Das Interview führte Ludwig Heinrich