Der Musiksender MTV will seine Reichweite ausbauen und kehrt 2018 ins frei empfangbare Fernsehen zurück. Nach dem Start des kostenlosen Livestreams auf www.mtv.de gehe der Sender mit der unverschlüsselten Verbreitung in Deutschland und Österreich ab 2018 weiter auf das junge Publikum zu, so Mark Specht, bei der MTV-Muttergesellschaft Viacom für Deutschland, Schweiz und Österreich verantwortlich. (dpa)