New York – Lang wurde spekuliert, jetzt hat er es selbst bestätigt: Daniel Craig wird erneut James Bond darstellen. Auf eine entsprechende Frage des Moderators Stephen Colbert in dessen „The Late Show“ antwortete der 49-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) kurz und klar mit: „Ja.“

Ende Juli hatten britische und amerikanische Medien berichtet, dass Craig nach den Filmen „Casino Royale“, „Ein Quantum Trost“, „Skyfall“ und „Spectre“ auch im 25. Bond-Abenteuer die Hauptrolle übernehmen soll. Offiziell bestätigt wurde das nicht. Angeblich solle dem Schauspieler eine Gage von umgerechnet 90 Millionen Euro angeboten worden sein.

Unmittelbar nach „Spectre“ sagte Craig 2015 in einem Interview mit dem Magazin Time Out, er würde sich lieber die Pulsadern aufschneiden als jetzt noch einen weiteren Bond-Film zu drehen. Später führte der Schauspieler den Satz auf seine Erschöpfung nach den Dreharbeiten zurück. Endgültig festgelegt, ob er noch einmal James Bond spielen wolle, hatte sich Craig seither nicht.

„Ich wollte immer noch einen Bond drehen“, sagte Craig zu Colbert. „Ich habe eine Pause gebraucht.“ Sein fünfter Auftritt wird vermutlich auch sein letzter sein. „Ich glaube, das ist es dann. Ich will auf dem Höhepunkt aufhören. Ich kann es nicht erwarten.“

In den US-Kinos zu sehen sein wird der nächste Film mit dem britischen Agenten ab dem 8. November 2019. (dpa, TT.com)