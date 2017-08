Innsbruck – Als Gemeindebediensteter fährt Barakah (Hisham Fageeh) mit seinem weißen SUV durch die saudische Hafenstadt Dschidda, um auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Meistens lässt er es mit Ermahnungen bewenden, wütend macht ihn nur, wenn ihm diskret ein Kuvert zugeschoben wird. Der Arroganz eines Teams für Modeaufnahmen am Strand begegnet er eher verlegen, zumal die schöne Bibi (Fatima Al Banawi) unverhüllt und ohne entsprechende Genehmigung posiert. Der junge Beamte möchte den Rat eines Vorgesetzten einholen. Als er einen zweiten Blick auf das Model riskiert, ist er auch schon verloren. Auf die schüchterne Anfrage nach einem Treffen reagiert Bibi positiv, was aber nicht viel bedeutet, da die Begegnung zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Raum ohnehin verboten ist. Selbst an unverdächtigen Orten wie einer Kunstgalerie genügt der Warnruf „Religionspolizei“ als Auslöser für das totale Chaos. Daher beschränken sich Barakahs einzige Kontakte mit Frauen auf das Theater. Mit seiner Laienspielgruppe probt er Shakespeares „Hamlet“, Barakah spielt Ophelia, da Frauen nicht auftreten dürfen.

Erstmals war 2013 beim Internationalen Filmfestival Innsbruck ein Film aus Saudi-Arabien zu sehen. Haifaa al-Mansur erzählte in „Wadjda“ von einem Mädchen, das sich ein Fahrrad wünscht, wie es für Buben selbstverständlich ist, die sich auch sonst nicht einschränken müssen.

Mahmoud Sabbagh zeigt in seinem Spielfilmdebüt „Barakah meets Barakah“ ein ganz anderes Land, in dem die Beschränkungen als Absurditäten wahrgenommen werden. Seine Bibi ist eine moderne Frau, die auf Instagram als Star gefeiert wird, obwohl ihr Gesicht nie zu sehen ist. Die Modelinie ihrer Adoptivmutter ist durch sie populär geworden, dennoch soll sie demnächst mit einem Onkel verheiratet werden. Die Ehe mit Bibi wäre auch für Barakah eine verführerische Idee, der das Model nichts abgewinnen kann, bedeutet sie doch die Anerkennung des Systems der Unterdrückung.

„Barakah meets Barakah“ wird wohl nie in Saudi-Arabien aufgeführt werden – auch weil Kinos noch immer verboten sind. Dafür gibt es einen DVD-Markt. Nach einigen Preisen auf internationalen Festivals – bei der Berlinale gewann Mahmoud Sabbagh den Preis der Ökumenischen Jury – will das exotische Filmland Saudi-Arabien nicht zurückstehen und den Film für den Auslandsoscar einreichen. Auch so ein Widerspruch, der Hoffnung macht. (p. a.)