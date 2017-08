Kitzbühel – Vielfältig und bunt – so präsentiert sich das hochkarätige Programm des 5. Filmfestivals Kitzbühel (FFKB). Besonders hervorheben wollen die Veranstalter das Motto der Veranstaltung: „Ein Festival für alle“. Ins Rennen um die begehrte Filmgams gehen heuer 51 Filme: 34 Kurzfilme, acht Dokumentar- und neun Spielfilme aus insgesamt 28 Ländern. Alle Filme sind öffentlich zugänglich.

Bereits gestern Abend wurde der rote Teppich ausgerollt und das Festival startete mit dem Eröffnungsabend, so richtig los geht es für die Cineasten aber heute. Bis Samstag laufen in den beiden Sälen des Filmtheaters Kitzbühel und dem wieder extra eingerichteten Schulkino in der Volksschule die Filme. Zudem gibt es noch zwei Vorstellungen im Autokino am Hahnenkammparkplatz. Am Donnerstag wird der Klassiker „Pretty Woman“ gespielt und am Freitag „Gefährliche Brandung“. Beginn der Filme ist um 20.30 Uhr. Einer der Höhepunkte des FFKB ist die Premiere von Nina Prolls „Anna Fucking Molnar“ am Alpenhaus am Kitzbüheler Horn. Auffahrt ab 16 Uhr, Beginn um 20:45.

Ein Schwerpunkt ist heuer Joseph Vilsmaier gewidmet, dazu werden die Filme „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“ (Samstag, 19.30 Uhr) sowie „Und keiner weint mir nach“ (Freitag, 17 Uhr) gespielt. Das genaue Programm und weitere Infos gibt es unter www.FFKB.at (aha)