Kitzbühel – Mehr als 200 Fälle haben sie bereits gelöst. Mehr als 16 Jahre sorgen sie schon für Recht und Ordnung im alpinen Raum. Nun haben die Fans zum ersten Mal die Gelegenheit, die ORF-Top-Cops der „SOKO Kitzbühel“ auch abseits der Fernsehbildschirme zu begleiten und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Gemeinsam mit einem geprüften Wanderführer laden Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger und Veronik­a Polly am Sonntag, den 27. August, zu einem rund zweistündigen Stadtspaziergang ein und präsentieren die bekanntesten Schauplätze und Drehorte.

Die Anmeldung zur ersten „SOKO Kitzbühel“-Fanwanderung ist bis Freitag, den 25. August, online unter servus@kitzbuehel.com möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Produzent Floria­n Gebhardt: „Der Kontakt zu unseren Fans ist uns sehr wichtig. Kaum ein Serienort könnte einladender für ein Treffen zwischen Fans und mit Anekdoten beladenen Schauspielstars sein als das legendäre Kitzbühel.“

Mit aktuell 17 Staffeln ist „SOKO Kitzbühel“ die am längsten laufende ORF-Krimiserie – und mit zuletzt bis zu 779.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (Staffel 16, 7. März bis 13. Juni, 20.15 Uhr, ORF eins) nach wie vor ein Publikumserfolg. Die Dreharbeiten zur 17. Saison laufen noch bis November auf Hochtouren. Zu sehen sind die 15 neuen Folgen voraussichtlich 2018 in ORF eins. Dacapo-Fälle stehen derzeit Dienstag um 20.15 Uhr auf dem Programm. Hinter der Serie steht ab heuer eine neue Produktionsfirma: „SOKO Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions, unterstützt von Cine Tirol.

Das Programm: Start: am Hahnenkammparkplatz P2 um 10 Uhr. Als erste Station für die Fanwanderung geht es zur Wirtschaftskammer, diese war in einigen Folgen Dreh­ort für Kongresse. Von der Wirtschaftskammer geht es weiter in Richtung Schulpark, wo der Drehort Schule, der Blick zum Goldenen Greif und das Moti­v Casino erläutert werden. Dann geht es auch zur Bezirkshauptmannschaft. Dort liegt das ehemalige Kommissariat.

Durch die Vorderstadt, wo über die Dreharbeiten in der Stadt berichtet wird, geht es vorbei am Stadtarchiv, dem neuen Posten der SOKO-Einheit. Weiter dann vorbei am Pfarramt, dem früheren Standort der Gendarmerie, Richtung Pfarrau und zur Vill­a Mellon, welches das ehemalige Haus der Gräfin ist. Zum Schluss steht der Lebenberg auf dem Programm, wo die Dreh­orte Schlosshotel bzw. in den Villen und dem ehemaligen Eisstadion liegen, nach einer Pause geht’s retour. (TT)