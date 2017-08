Innsbruck – Am 12. Jänner 1990 verhandelte Michail Gorbatschow in Moskau mit einer DDR-Delegation über eine „behutsame Wiedervereinigung“ mit Westdeutschland, aber trotz des Verlustes der Satellitenstaaten sei „die Sowjetunion dem Westen noch immer überlegen“. Diese Nachricht ist der einzige Hinweis, um die Zeit in Tomas­z Wasilewskis bei der Berlinale 2016 mit einem Silbernen Bären ausgezeichneten Film „United States of Love“ zu bestimmen.

Polen ist wieder eine demokratische Republik. Mit einer kurzen Rede erinnert die Direktorin Iza (Magdalena Cielecka) an die Verantwortung, die mit der Umbenennung nach der Gewerkschaftsbewegung für den Lehrkörper an ihrer Grundschule verbunden sei. Da muss Iza, von ihren Gefühlen gejagt, schon wieder weg, um ihren Liebhaber an seine Verantwortung zu erinnern. Sie würde alles für ihn tun, sagt sie zum Klinikarzt, der nichts mehr von ihr wissen will.

Die Russischlehrerin Renat­a (Dorota Kolak) sieht durch den zerrissenen Eisernen Vorhang nur den Abgrund, in den sie bald fallen wird. Die einsame Lehrerin teilt sich die Wohnung mit einem Vogelschwarm, etwas Ablenkung könnten Gymnastikstunden bei Marzena (Marta Nieradkiewicz) bringen. Ihre Nachbarin im Plattenbau ist aber für Monate ausgebucht, da deutsche Seniorinnen den günstigen Wellnessurlaub in Polen für sich entdeckt haben. Außerdem verfolgt Marzena den frustrierenden Traum, als Model Karriere zu machen.

Agata (Julia Kijowska), ebenfalls eine Bewohnerin des tristen Plattenbaus, betreibt einen Videoverleih, in dem sie neuerdings auch „Erwachsenenfilme“ anbieten kann. Sie liebt den Pfarrer, der mit seiner Ignoranz dafür sorgt, dass sich Agata in den Momenten leidvoller Sehnsucht unter ihren Ehemann drängt. Der Fabrikarbeiter denkt an die Anschaffung eines „Westautos“.

Tomasz Wasilewski, Jahrgang 1980, erzählt in seinem dritten Film „United States of Love“ von der Unmöglichkeit der Liebe. Das Kriegsrecht ist zwar aufgehoben, doch der Krieg zwischen den Männern und Frauen wird fortgesetzt. Iza lässt sich verzweifelt auf einer Toilette von einem ehemaligen Schüler rammeln, der sich für vergangene Erniedrigungen rächt. Agata wird von ihrem Ehemann an den Bildrand gestoßen, ein Fotograf onaniert auf die bewusstlose Marzena. Ulrich Seidl hat einen gelehrigen Schüler gefunden. (p. a.)