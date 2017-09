Von Christiane Fasching

Innsbruck – „Natürlich war auch Wehmut dabei, aber in eine Traurigkeit schlägt diese Wehmut nicht um. Es war der richtige Zeitpunkt zu gehen“, sagt Wolfram Pirchner, der mit 1. September dem ORF den Rücken gekehrt hat. Nach 37 Jahren, von denen er knapp 30 vor der Kamera stand, hat der Tiroler den Golden Hand­shake angenommen, wobei er diesen Begriff nicht so gerne in den Mund nimmt. „Ich bekomme genau das, was mir nach 37 Jahren Zugehörigkeit zu dem Unternehmen zusteht. Und dafür werde ich mich nicht entschuldigen“, meint der 59-Jährige, der seit 2012 – abwechselnd mit Verena Scheitz – „heute leben“ moderiert hat.

Hätte er das gerne noch länger gemacht? „Ja, wenn die Sendung so geblieben wäre, wie sie erfolgreich gelaufen ist, dann schon“, meint Pirchner, der sich nicht weiter Gedanken darüber machen will, warum das publikumsträchtig­e Format – im Schnitt waren 310.000 Zuschauer dabei – aus dem Programm genommen wurde. „Ich muss nur Dinge verstehen, die ich selbst zu verantworten habe“, hält er fest. Dass „Daheim in Österreich“, das mobile Nach­folgeformat von „heute leben“, quotentechnisch nicht auf Erfolgskurs liegt – der bisherige Tiefpunkt lag bei schwachen 186.000 Sehern –, will er nicht kommentieren. „Ich hab’ mir die Sendung einmal angeschaut und hab’ dazu eine private Meinung, die privat bleiben soll. Ich freu’ mich aber, wenn der ORF gute Quoten einfährt, weil ich nach wie vor ein großer Sympathisant des Senders bin“, sagt Pirchner, der für sich von vornherein ausschloss, „mit einem Bus durchs Land zu tingeln“.

„Ich hätte ganz andere Vorstellungen von einer Vorabendschiene – und möglicherweise wird man die ja ab kommendem Jahr zu sehen bekommen“, meint Pirchner kryptisch. Heißt das, dass es Angebote von anderen Sendern gibt und seine Bildschirm-Karriere weitergeht? Pirchner lacht: „Es würde mich höchst depressiv machen, wenn es die nicht gäbe. Ja, es gibt Angebote von anderen Sendern – und ich formuliere das jetzt mal neutral: Wenn sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer einig werden, wird man mich auch künftig am Bildschirm sehen.“

Eine Entscheidung über sein­e berufliche Zukunft soll im November fallen, bis dahin schreibt er weiter an seinem mittlerweile vierten Buch, das „Keine Panik vor dem Altern“ heißt. Pirchner: „Mein Leben hat viele Facetten, und nachdem ich jetzt nicht in Pension gehe, sondern ,nur‘ den ORF verlasse, ist das nicht weiter dramatisch für mich.“