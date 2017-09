Von Peter Angerer

Innsbruck – Mit einer der großen Reden in der amerikanischen Geschichte brachte sich 1974 Georgias Gouverneur Jimmy Carter als nächster US-Präsident ins Spiel. Nach dem Anhören des Songs „I Ain’t Gonna Work On Maggies’s Farm“ von Bob Dylan habe er endlich „die Dynamik in einer modernen Gesellschaft“ verstanden, dass es „die traurige Pflicht des politischen Systems ist, in einer sündigen Gesellschaft Gerechtigkeit herzustellen“. Das war auch eine Abrechnung mit der kriminellen Nixon-Administration und mit Carter, der stets als naiver Erdnussfarmer verhöhnt wurde, aber auch Atomphysiker war, wurde der letzte Moralist in das Weiße Haus gewählt.

Doug Liman eröffnet seine Politfarce „Barry Seal – Only in America“ mit der zweiten großen Rede Jimmy Carters. 1978 versuchte der nunmehrige Präsident seine Mitbürger auf schwierige Zeiten einzustimmen, das ist der Startschuss für die Cowboys. Die Besetzung der US-Botschaft in Teheran begünstigte die Wahl Ronald Reagans, ehemaliger Star der Hollywood-B-Pictures, deren Kenntnis kein Nachteil ist bei der Suche nach den „Good Guys“. Die Devise der Stunde ist die Deregulierung der Märkte. Der TWA-Pilot Barry Seal (Tom Cruise) greift hurtig zum Tortenmesser, um sich sein angemessenes Stück abzuschneiden. Nun gehört es zu den vornehmsten Aufgaben der Geheimdienste, Menschen mit positiver Eigeninitiative zu erkennen. Der CIA-Agent Monty Schafer (Domhnall Gleeson) rekrutiert den Piloten für neue Aufgaben in Lateinamerika. Die typischen Bedenken des patriotischen Anfängers sind schnell zerstreut, denn auf der Seite der Good Guys ist alles legal und Seal legt los. Er erledigt Aufklärungsflüge in Nicaragua, Honduras und Kolumbien, überbringt Noriega in Panama fette Geldkuverts, und wenn sich beim Rückflug Platz für Fracht findet, liefert er für das Medellin-Kartell Kokain in die Vereinigten Staaten. Mit den Waffenlieferungen für die Contras in Nicaragua und den Transporten südamerikanischer Söldner in nordamerikanische Ausbildungslager erreicht das Unternehmen bald eine Dimension, die die Anschaffung einer Flugzeugflotte notwendig macht. Irgendwann kann Seal in seinem Haus keinen Schrank mehr öffnen, weil ihn die schlampig gestapelten Geldkoffer zu erschlagen drohen, was ja auch eine schöne Metapher abgibt. Da müssen bald die Agenten von Schatzamt, Drogenbehörde und FBI vor der Tür stehen. Seal kann gerade noch jedem Agenten und Staatsanwalt einen Cadillac für freies Geleit anbieten, als auch schon der Secret Service den Gangster für sich reklamiert. „Ihr hättet die Caddies nehmen sollen“, kann Seal den Beamten gerade noch zurufen. Ihn erwarten im Weißen Haus höhere Weihen. Das ist nach den Good Guys der zweite große Witz über die US-Verhältnisse in den Achtzigern.

Die großen Satiren über die Mythen rund um den amerikanischen Traum, der längst als dreister Schwindel entlarvt wurde, basieren allesamt auf historischen Ereignissen und Figuren, wobei es einen Wettbewerb unter Hollywood-Stars zu geben scheint, sich in der charmanten Darstellung großer Schurken zu übertreffen. Tom Cruise zielt mit seiner Performance eindeutig auf Leonardo DiCaprios Jordan Belfort in „The Wolf of Wall Street“. In diesem Börsenlehrstück wurde der Bildervorrat über Gier ziemlich aufgebraucht. Daher greift Doug Liman („Edge of Tomorrow“) wie sein Barry Seal zur maßlosen Übertreibung. Die Frauen werden mit noch dickeren Geldbündeln gefesselt, mit den Gangstern zwischen Washington und Medellin schaufelt der Pilot sein Grab.