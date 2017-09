Innsbruck – Aus Respekt vor den Autoren und „den vielen Wörtern, die alle eine Funktion haben“, waren die Romane der Weltliteratur für Alfred Hitchcock tabu. „Ich lese eine Geschichte nur einmal“, gestand er François Truffaut in dessen Interviewbuch „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?“, „wenn mir die Grundidee zusagt, übernehme ich sie, ich vergesse das Buch vollkommen und mache Kino.“

Da auch die Urheber der ausgewählten Unterhaltungsliteratur von Hitchcocks saloppem Umgang profitierten, gab es kein Beharren auf Werktreue. Für drei Hitchcock-Filme („Jamaica Inn“, „Rebecca“ und „Die Vögel“) lieferte die Britin Daphne du Maurier (1907–1989) die Vorlagen, nur ihren 1951 erschienenen Roman „Meine Cousine Rachel“, in dem sich du Maurier als gelehrige Schülerin des Meisters des Suspense zeigt, übersah Hitchcock. Dafür erhielt der aus Berlin stammende und vor den Nazis geflüchtete Henry Koster den Zuschlag, seine Adaption kam bereits 1952 in die Kinos und machte Richard Burton in seinem ersten Hollywood-Film (an der Seite von Olivia de Havilland) zum Weltstar.

Roger Michell folgt 65 Jahre später in seiner Wiederbelebung der „Cousine Rachel“ dem Motto „Werktreue“ und dem betulichen Stil der Verfilmungen der viktorianischen Wälzer von Thomas Hardy, deren Atem mit einem Schuss Schauer schon du Maurier imitiert hat.

Nach dem Tod seiner Eltern (irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) wird Philip Ashley von seinem Cousin Ambrose (Sam Claflin) adoptiert. Der Waise lernt den Umgang mit Hunden, Pferden und Landwirtschaft und die Verachtung für Bücher. Als die Ärzte wegen des rauen Klimas in Cornwall Ambrose die Übersiedlung in die Toskana empfehlen, bleiben dem Buben nur die Briefe der geliebten Vaterfigur. Aus der Ferne und mit Unverständnis verfolgt er die Heirat des Cousins mit der „Cousine“ genannten Rachel (Rachel Weisz) und schließlich als Erwachsener (ebenfalls von Claflin gespielt) dessen Dahinsiechen. Nach seinem Eintreffen in Florenz kann Philip nur noch den Obduktionsbefund entgegennehmen. Die vorgefundenen Indizien deuten auf einen Giftmord hin, doch die Witwe bleibt verschollen. In Cornwall entwirft Philip einen Racheplan, der durch Rachels Auftauchen schnell zerschlagen wird. Während in Philips Kopf ständig die Frage hämmert „Hat sie es getan oder nicht?”, wirft ihn der erste Blick in Rachels hinter einem Schleier verborgene Augen zu Boden. Der im Umgang mit Frauen unerfahrene Landwirt sieht nicht mehr die mörderische Witwe, sondern eine unabhängige Frau, die sich den Vorstellungen der Epoche widersetzt.

Rachel Weisz balanciert auf beeindruckende Weise auf diesem schmalen Grat des Zweifels. Für Sam Claflin bleibt daneben nur der Part einer infantilen Nervensäge, der man jenes Schicksal wünscht, das für Rachel vorgesehen ist, egal, ob sie es getan hat oder nicht. Roger Michell, der vor drei Jahren mit „Le Week-End“ ein schönes Stück über Paris gedreht hat, hätte vielleicht mehr an das Kino denken sollen. (p. a.)