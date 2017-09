Von Marian Wilhelm

Venedig – „Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben“, meint Regisseur Darren Aronofsky und hat mit „mother!“ einen verrückten Film gedreht. Zwischen Mystery, absurder Farce und Apokalypse schickt er Jennifer Lawrence auf eine zweistündige Tour de Force durch die Genres. Zusammen mit ihrem ebenso namenlosen Ehemann (Javier Bardem) lebt sie in einem sechseckigen Haus mitten in der Natur. Während er als Poet versucht, seine Schreibblockade zu überwinden, steckt sie ihre Kraft in das Haus, das durch einen Brand zerstörte wurde. Ein seltsam schimmernder Kristall ist alles, was Bardem einst aus den Trümmern retten konnte.

Als ein älterer Mann und bald darauf seine Frau und später seine beiden Söhne auftauchen, wird der Frieden gestört. Der Poet genießt die Aufmerksamkeit, während seine Frau die Fremden gerne wieder loswerden würde. Er sei sehr von Luis Buñuels abgründig-surrealen „The Exterminating Angel“ inspiriert worden, erzählte Aronofsky am Lido. In nur fünf Tagen habe er die erste Fassung niedergeschrieben, die allegorische Geschichte sei „wie ein Fiebertraum aus ihm herausgeflossen“. Das Traumhafte durchzieht Aronofskys Werk, vom manischen Debut „Pi“ über den Drogen-Albtraum „Requiem for a Dream“ und dem verrätselten „The Fountain“ bis hin zum dunklen Ballet-Thriller „Black Swan“. In „The Wrestler“ mit Mickey Rourke hat er dagegen seine sensibel-realistische Seite gezeigt, während er zuletzt mit „Noah“ seine dunkle Version der Bibelgeschichte verfilmte.

Mit „mother!“ hat er nun seine bisher wildeste und schrägste Mischung vorgelegt. Der Film fügt dem Grundgerüst des Haunted-House-Mystery immer neue seltsame Facetten hinzu und entpuppt sich als hochgradig allegorische Geschichte. Jennifer Lawrence bleibt dabei der Identifikationspunkt inmitten metaphorischer Figuren. Auch ohne Bibelfestigkeit werden die christlichen Allegorien recht schnell deutlich: von der Vertreibung der Hausgäste aus dem Paradies über den Brudermord bis hin zum Jesuskind, das die Mutter zur Welt bringt. Der Regisseur und seine Darsteller wollten diese Rätsel in ihren Statements nicht auflösen, der Arbeitstitel des Films sei aber „Day 6“ gewesen, fügte er als Hinweis auf die Schöpfungsgeschichte hinzu. Stattdessen verwiesen Aronofsky und Lawrence auf ökologische Interpretationen: „I’m representing Mother Earth“, meinte Lawrence. Eine schwangere Mutter Erde, die arg geschunden und terrorisiert wird.

Diese Interpretationsspiele drängen sich auf, da die Geschichte zu absurd wird, um sie nur als natürliche Erlebnisse des Paares zu sehen. Ein wiederkehrender Blutfleck am Holzboden ist dabei noch das verständlichste. Die Kamera bewegt sich fast durchgehend nahe an der Hauptfigur durch die Räume, von allen Seiten tauchen Überraschungen auf bis hin zum apokalyptischen Ende, das wieder an den Anfang des Films führt.

Die ersten Reaktionen auf diesen „Event-Film“ waren extrem. Genrekino mit einem Arthouse-Festivalfilm zusammenzubringen, ist eben immer eine Gratwanderung. „mother!“ trägt das Rufezeichen im Titel zwar zu Recht, ist aber als reine Allegorie unter all der chaotischen Symbolik auch seltsam leer.