Von Peter Angerer

Innsbruck – Bisweilen müssen auch Genies kapitulieren. Als Stanley Kubrick 1994 Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ sah, hakte er drei Jahre Arbeit ab, die er in die Verfilmung von Louis Begleys Roman „Lügen in Zeiten des Krieges“ investiert hatte. Kubrick, vom Ehrgeiz getrieben, mit jedem Film zuvor noch nie Gesehenes hervorzubringen, wollte jedem Vergleich mit dem geschätzten Kollegen aus dem Weg gehen, weshalb Begleys lakonisches Romandebüt über seine Kindheit unter den Nazis in Polen noch immer der Verfilmung harrt. Kubricks Verzicht belegt natürlich auch, dass er für die Geschichte eines jüdischen Kindes, das sich eine katholische Kindheit erfinden musste, nicht wirklich gebrannt hat.

Die Überlebensstrategie, sich durch Verstellung und Lügen vor Verfolgung zu schützen, bescherte den Überlebenden dennoch von Ermordeten bevölkerte Erinnerungen. Begley war bereits 60 Jahre alt, als er – erfolgreicher Anwalt in New York – es wagen konnte, die Luke zu diesem schmerzhaften Kapitel zu öffnen. Der Pariser Friseurmeister Joseph Joffo nutzte als 40-Jähriger eine krankheitsbedingte Auszeit, um die Geschichte seiner Familie während der deutschen Besatzung Frankreichs aufzuschreiben. Sein autobiografischer Roman „Ein Sack voll Murmeln“ wurde ein Weltbestseller und 1975 von Jacques Doillon erstmals verfilmt, doch Joffo blieb Friseur, avancierte vielmehr zum Betreiber einer Salonkette.

Der Kanadier Christian Duguay erzählt in seiner Neuverfilmung die Erlebnisse des zehnjährigen Joseph (Doria­n Le Clech) in einer langen Rückblende als schmerzhafte Erinnerung, um dem Graue­n die Schwere zu nehmen. Was immer passiert, es gibt die Gewissheit, der Bub wird Folter und Todesangst überleben. Die erste Erinnerung gehört den Murmeln, die Joseph gegen seinen Judenstern tauschen konnte, weil ein Mitschüler Gefallen an diesem von der Mutter (Els­a Zylberstein) aufgenähten Stück Stoff gefunden hatte. Auch die nächste Erinnerung beginnt als Spiel, das den Buben und die Zuschauer auf das Kommende vorbereiten soll. Mit heftigen Ohrfeigen seines Vaters (Patrick Brue­l) übt der kleine Joseph, die jüdische Identität zu verbergen, nicht einmal Menschen, die freundlich erscheinen, zu vertrauen, denn unter der begeisterten Mitwirkung anti­semitischer Franzosen bereiten die Nazis auch für das besetzte Land die „Endlösung“ vor. Mit dieser Erziehungsmaßnahme hat schon der Großvater den Vater vor den Pogromen in Russland gerettet.

Rechtzeitig vor dem 16. Jul­i 1942, jenem Tag, an dem französische Polizisten in Paris 13.000 Juden für den Transport in deutsche Vernichtungslager in das Stadion Vélodrome d’Hiver bringen, gelingt den Joffos die Flucht in die freie Zone. Da eine sechsköpfige Familie Misstrauen erregt, nimmt Joseph mit seinem älteren Bruder Maurice den Zug. Es ist zuerst einmal ein Priester, der die Kinder bei einer Personenkontrolle vor der sicheren Verhaftung rettet. In Nizza ist es der jüdische Arzt und Kollaborateur Rosen (Christian Clavier), der Josephs Beschneidung als medizinische Notwendigkeit erklärt, während er die anderen Juden in der Warte­schlange erbarmungslos der SS ausliefert. Am Ende ist es Joseph, der am Tag der Befreiung im August 1944 für die Versöhnung zwischen Kollaborateuren und Résistance plädiert und dabei übersieht, wie diese Verehrer Hitlers und Pétains in der Nachkriegs­gesellschaft wieder die Macht an sich reißen und so die Legende einer im Widerstand vereinten Nation begründen.