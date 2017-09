Innsbruck – Die Stoffe, die im Chronikteil von Zeitungen oder Magazinen angeboten werden, geben zwar vor, vom Leben geschrieben worden zu sein, ergeben aber selten große Filme. Vorsicht ist auch geboten, da einer breiten Öffentlichkeit zugängliche Meldungen eben auch Leser finden, die ihr Schnäppchen zu einem Produzenten tragen, der sich von der Begeisterung mitreißen lässt und am Ende mit einem Reststück aus dem Ausverkauf dasteht. Noémie Saglio fand die Vorlage für ihr­e Komödie „Wie die Mutter, so die Tochter“ in einer Frauenzeitschrift. Beim Kino­start wurde der Film allerdings von Nadège Loiseaus „Das unerwartete Glück der Familie Payan“ um drei Wochen überholt. Und für mehrere Komödien über Großmütter, die der Menopause trotzen, ist nicht einmal in einem freundlichen französischen Kinofrühling Platz.

Wie die Mutter, so die Tochter? Avril (Camille Cottin) und ihre Mutter Mado (Juliette Binoche) könnten unterschiedlicher nicht sein. Mado brettert gern mit ihrem pinkfarbenen Roller durch Paris und kehrt angesäuselt in ihr Kinderzimmer in der Wohnung ihrer Tochter zurück. Dafür wird die Parfümeurin, die auch ihren Ehemann Loui­s (Michaël Dichter) erhalten muss, im Supermarkt von der Kassiererin bemitleidet, wenn deren Mutter ebenfalls unter Demenz leidet. Aber Mado hat es nach der Trennung von ihrem Ehemann Marc (Lambert Wilson), einem weltberühmten Dirigenten, vorgezogen, sich in die Infantilität zu flüchten. Hin und wieder – wenn sich etwa Avrils biedere Schwiegereltern ansagen – müssen Mado und Marc das glückliche Ehepaar mimen. An diesem Abend serviert Avril zum Dessert die Nachricht, dass sich die Eltern bald in Großeltern verwandeln werden. Bei Mado hält sich die Begeisterung in Grenzen, ist doch mit dieser Überraschung auch der Verlust ihres Zimmers zu erwarte­n. Wegen der servierten Martinis drängt sich Mado an den Ex-Mann, und schon ist das Malheur passiert. „Ekelhaft!“, sagt ihr Gynäkologe. So schlimm wird es dann doch nicht, aber auf der Jagd nach einem Massenpublikum entstellt Juliette Binoche ihre Figu­r zur schrillen Karikatur. (p. a.)