Von Peter Angerer

Innsbruck – Steven Soderbergh meldet sich aus seinem Fernsehexil zurück, nachdem er 2013 dem Hollywoodkino abgeschworen hatte. Weltweit spielten seine Filme von „Sex, Lügen und Video“ bis zur „Ocean’s Eleven“-Trilogie den Studios zwei Milliarden Dollar in die Kassen, aber als Soderbergh einen Film über den schrillen und schwulen Las-Vegas-Star Liberace drehen wollte, verweigerten ihm die Produzenten jede Unterstützung. Den Wechsel zu neuen Vertriebsmöglichkeiten und vielleicht zu komfortableren Arbeitsbedingungen haben inzwischen auch andere prominente Regisseure wie die Brüder Coen vollzogen. Es sind die europäischen, mit Fördergeldern alimentierten Puristen des Kinos, die den Veränderungen in der Unterhaltungsindustrie mit Skepsis begegnen. Steven Soderbergh hat „Logan Lucky“ unabhängig produziert, wobei die mitwirkenden Stars ihre Gagen eingebracht haben. Das ist auch die Story von „Logan Lucky“. Sieben Freunde tun sich zusammen, um das große Ding zu drehen. Das gab es natürlich schon einige Male mit elf Freunden, aber „Logan Lucky“ ist nicht nur ein Heist-Film, als Parabel erzählt er von Hollywood.

Boone County in West Virginia ist einer jener Bezirke, die Donald Trump in seinen Wutreden anführt, wenn er maßlose Umweltgesetze für den Niedergang Amerikas verantwortlich macht. Jimmy Logan (Channing Tatum) war ein Footballstar. Nach einer Kriegsverletzung ist er Bauarbeiter geworden, den wegen des Versicherungsrisikos keine Firma anstellen möchte. Er wohnt in einem Trailerpark, während seine Frau Bobbi Joe (Katie Holmes) in die Villa eines dumpfen Autohändlers gezogen ist. Sein Bruder Clyde (Adam Driver) hat im Irak einen Arm verloren, seither führt er in einer Autoraststätte Kunststücke vor. Nur beider Schwester Mellie (Riley Keough) ist vom Unheil verschont geblieben. Mit mörderischen Fingernägeln betreibt sie einen Friseurladen. In Jimmys Küche hängt ein Schlachtplan, der die Verhältnisse nach Jahren der Kränkungen, Kriege und Gefängnisaufenthalte verändern soll. Für den Raubzug auf ein Speedway-Stadion, wo an Autorenntagen Millionen durch ein Röhrensystem fließen, fehlt nur noch ein Sprengstoffexperte. Da Joe Bang (Daniel Craig) noch einige Monate abzusitzen hat, muss der Plan um einen Gefängnisausbruch erweitert werden. Außerdem verlangt Bang die Mitwirkung seiner Brüder Sam und Fish, die als bekehrte Christen einen moralischen Vorwand für kriminelles Handeln benötigen. In Zeiten wie diesen kein Problem. Mit Mellie als Fluchtwagenfahrerin zwischen Gefängnis und Rennbahn läuft der Überfall nach Plan, nur Joe Bang muss sich im Tunnel aufspielen, als wäre er der Einstein der Explosionskunst. In solchen Momenten erinnert Soderbergh an die große Kunst von Laurel und Hardy, wenn grandioser Unsinn an den Nerven zerrt.

Die kriminellen Sieben sind Schmalspurganoven, die am Ende noch den Test durch die von Hilary Swank gespielte FBI-Agentin bestehen müssen. Die großen Gangster in „Logan Lucky“ sind ohnehin die Manager der beraubten Unternehmen, die mit den Versicherungen das ganz große Ding drehen. Ähnliches ist demnächst auch von Soderbergh und Craig zu erwarten. Der britische Star wird als erstmals auftretendes Talent eingeführt („Introducing Daniel Craig“), das lässt für die Zukunft jenseits von James Bond Großes erwarten.