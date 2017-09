Nachdem Sie knapp 20 Jahre hinter den Kulissen des ORF im Einsatz waren, haben Sie mit 18. September den Posten als Puls-4-Senderchefin übernommen. War das öffentlich-rechtliche Fernsehen für Sie nicht mehr zukunftstauglich?

Stefanie Groiss-Horowitz: Ich will das auf einer persönlichen Ebene beantworten: Ich bin seit fast 20 Jahren im Fernsehen tätig und hab' jetzt das Angebot bekommen, den größten Privatsender des Landes zu leiten. Für mich war das keine Entscheidung gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen, sondern einfach ein sensationelles Jobangebot.

Dann wollen Sie kein Statement zum Zustand oder zur Zukunft des ORF abgeben?

Groiss-Horowitz: Ich rede lieber über Puls 4, als den ORF zu beurteilen. Wobei ich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit leben, in der es von der Programmsicht her keinen großen Unterschied zwischen privatem und öffentlich-rechtlichem Fernsehen gibt. Die große Herausforderung für das klassische Fernsehen ist vielmehr die Konkurrenz durch internationale Streaming-Dienste, die nach ganz anderen Regeln spielen.

Wie kann das klassische Fernsehen konkurrenzfähig bleiben?

Groiss-Horowitz: Indem man sich schlaue Konzepte überlegt, mit denen man beim österreichischen Publikum punkten kann. Der große Vorteil des klassischen Fernsehens ist die Regionalität. Und Produktionen für das heimische Publikum machen ja auch den Erfolg von Puls 4 aus — das betrifft den Unterhaltungssektor genauso wie aktuell die Wahlsendungen mit Corinna Milborn. Das sind Formate, die man auf Streaming-Diensten nicht bekommt. Meine Hauptaufgabe besteht darin, das Publikum in seinen Alltagsrealitäten abzuholen und Inhalte anzubieten, die einzigartig sind. Unser Ziel ist es, aus Programmnischen ein breites Angebot zu machen.

Wird sich Puls 4 auf dem Film- und Seriensektor Eigenproduktionen leisten?

Groiss-Horowitz: Natürlich ist es der Traum jedes Senderchefs, auch eigenproduzierte Fiction zu haben. Und an Ideen mangelt es da nicht, wir hätten sogar ein paar Stoffe liegen — aber entscheidend ist hier die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wenn ich eine Serie produzieren würde, dann würde das bedeuten, dass ich ganz viele andere Projekte nicht umsetzen kann. Deshalb haben Serien und Filme für mich nicht die oberste Priorität. Abgesehen davon müssen wir uns künftig für die Umsetzung größerer Programmprojekte Partner suchen. Das können andere Sender sein, aber auch fernsehferne Anbieter oder die Werbewirtschaft.

Gibt es — was Koproduktionen angeht — bereits konkrete Beispiele?

Groiss-Horowitz: Ja, für unser Herzstück „Ninja Warrior Austria", das am 24. Oktober startet, arbeiten wir mit ungarischen Kollegen zusammen. Sprich: Der extrem aufwändige Parcours, den die Kandidaten bewältigen müssen, wird auch für „Ninja Warrior Hungary" genutzt, wodurch wir Produktionskosten sparen. Für den Zuschauer selbst wird diese Koproduktion aber gar nicht wahrnehmbar sein.

In Deutschland gab es vor der Bundestagswahl nur ein einziges TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit den Privaten austrug. Wäre so eine Zusammenarbeit mit dem ORF für Sie vorstellbar?

Groiss-Horowitz: So eine Entscheidung hängt immer auch von der Politik ab: Wenn Angela Merkel sagt, dass sie nur ein TV-Duell macht, dann müssen sich die Sender da eben beugen. In Österreich war die Situation eine ganz andere: Da hatten die Spitzenkandidaten von Anfang an höchstes Interesse, nicht nur im ORF, sondern auch bei Puls 4 ihren Wahlkampf zu führen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir da eigenständig auftreten, weil wir dadurch die Möglichkeit haben zu zeigen, dass wir es können — und wie gut wir es können.

Ausgehend vom verjährten Urlaub von ORF-Moderator Tarek Leitner und dem jetzigen Bundeskanzler Christian Kern kochte zuletzt die Debatte um Naheverhältnisse zwischen TV-Moderatoren und Politikern hoch. Müsste es da strengere Richtlinien geben?

Groiss-Horowitz: Diese Frage müssen Sie dem ORF stellen.

Wie geht man bei Puls 4 mit dieser Thematik um?

Groiss-Horowitz: Es gibt klare journalistische Kriterien, die erfüllt werden müssen und die bei uns auch erfüllt werden. Deshalb stellt sich für uns diese Frage nicht.

Die Sendergruppe ProSiebenSat1Puls4 hat im Frühjahr ATV übernommen: Wie verhindert man, dass sich Puls 4 und ATV künftig Zuschauer wegnehmen?

Groiss-Horowitz: Indem wir uns mit viel Bedacht abstimmen. ATV-Senderchef Thomas Gruber und ich arbeiten eng zusammen und haben keine Geheimnisse voreinander, was die Planung angeht. Und natürlich schauen wir darauf, dass wir bei der Programmierung zahnradmäßig ineinandergreifen und uns nicht gegenseitig abschießen. Wenn es sich aber ergibt, dass auf ATV „Austria's Next Topmodel" läuft und auf Puls 4 die UEFA Euro League, dann kommt da ein harmonisches Gesamtbild heraus, bei dem wir einander nicht wehtun, weil wir andere Zielgruppen bedienen.

Noch ist unklar, wer sich die Bundesliga-Rechte sichern kann. Wird Puls 4 da mitbieten?

Groiss-Horowitz: Wir haben immer unsere Finger im Spiel. (lacht) Aber dieses Match wird nicht bei uns entschieden.

Das Gespräch führte Christiane Fasching