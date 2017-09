Von Peter Angerer

Innsbruck – In einer romantischen Winterlandschaft nähert sich ein Hirsch einer schüchternen Hirschkuh, das Futter ist unter Schnee verborgen. Die Tiere waten in den Bach, tauchen ihre Zungen in das Wasser, bis sich ihre Schnauzen berühren. Nach den Konventionen des Kinos sehen wir das Entstehen einer zarten Liebesgeschichte. Ein harter Schnitt beendet den Naturkitsch. Ein Rind wird in eine enge Gitterkonstruktion getrieben, bis es sich nicht mehr bewegen kann. Große Kuhaugen sehen uns an. Der Knall des Bolzenschussgerätes ist nur zu hören. Mit einer Kette am Hinterbein wird die Kuh zur Verarbeitung in die Höhe gezogen. Hufe und Kopf werden abgesägt, Blut spritzt auf die Wandfliesen. Gestern noch wäre das Fleisch als Spitzenqualität klassifiziert worden, aber die neue Qualitätskontrolleurin Maria (Alexandra Borbély) findet zu viel Fett. Maria möchte auch nicht mit Maria, eigentlich möchte sie überhaupt nicht angesprochen werden.

Mit diesen Tier- und Fleischbildern beginnt Ildikó Enyedis Film „Körper und Seele“, für den sie bei der diesjährigen Berlinale den Goldenen Bären erobern konnte. Bereits für ihr Kinodebüt „Mein 20. Jahrhundert“ gewann sie 1989 beim Festival in Cannes die erstmals verliehene Camera d’Or für das beste Erstlingswerk. Für die fünf Drehbücher, die sie in den vergangenen 18 Jahren geschrieben hatte, fand sie allerdings keine Produzenten. Damit ist „Körper und Seele“ eine triumphale Rückkehr in das Weltkino, in dem das Filmland Ungarn immer einen festen Platz einnahm. Es waren die Kameramänner Laszlo Kovacs und Vilmos Zsigmond, die maßgeblich die Ästhetik der New-Hollywood-Regisseure von Robert Altman bis Steven Spielberg definiert hatten. Die Tradition dieser Ästhetik ist in den Bildern von Enyedis Kameramann Máté Herbai zu spüren.

Maria fürchtet sich vor Begegnungen und Berührungen, Gespräche muss sie mit zwei Legofiguren üben, um nicht beleidigend zu wirken. Als sie erstmals in der Kantine mit dem Schlachthofleiter Endre (Géza Morcsányi) einen Tisch teilen muss, schwärmt er vom Sauerampferbrei. Weil sie diese Situation nicht gelernt hat, sagt sie mit einem Blick auf Endres gelähmten Arm, ja, das sei das Einzige, „das Sie mit nur einer Hand essen können“. Endre kann damit umgehen. Auf dem Heimweg in seine Wohnung holt er sich zwei Dosen Bier für den einsamen Fernsehabend. Wenn er einschläft, überfällt ihn dieser immer wiederkehrende Traum einer Waldidylle, in der er als Hirsch einer Hirschkuh nachspürt. Als die Polizei im Schlachthof einen Diebstahl untersucht und eine Psychologin hinzuzieht, müssen die Beschäftigten ihre Träume erzählen. Neben dem kriminalistischen Rätsel sieht sich die Psychologin bald mit einer Verhöhnung konfrontiert, da Endre und Maria behaupten, im selben Traum gefangen zu sein. Können sich diese vom Leben ausgeschlossene Frau und der mit dem Leben bereits abgeschlossen habende Mann zu einer Verschwörung verbunden haben, um die Seelenforschung zu diskreditieren? Damit beginnt inmitten des Schlachthofgrauens eine ungewisse Liebesgeschichte.

Mit subtilem Humor begleitet Ildikó Enyedi die junge Frau auf ihren Erkundungsreisen in eine ihr bisher feindliche Welt, während sich Endre entschließt, neben zwei Dosen Bier mit „einem ordentlichen Aftershave“ eine Investition für die Zukunft zu wagen.