Los Angeles – Die Emmy-Verleihung sorgte heuer für einen speziellen Überraschungsmoment. Sean Spicer, früherer Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump, rollte mit einem eigenen Pult auf die Bühne. Spicer erschien in der Nacht auf Montag, nachdem Moderator Stephen Colbert über die möglichen Quoten der live im Fernsehen übertragenen Gala spekuliert hatte.

„Dies wird die größte Zuschauerzahl sein, die jemals die Emmys verfolgt hat. Punkt!“, sagte Spicer, nachdem er mit einem fahrbaren Podium auf die Bühne gerollt war. Spicer hatte am Tag nach der Amtseinführung Trumps im Jänner bei seiner ersten Pressekonferenz behauptet: „Dies war das größte Publikum, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt!“ Darum entspannte sich ein Streit mit Medienvertretern. Fotos belegten, dass die Behauptung von Spicer falsch war.

Im Juli war Spicer als Pressesprecher des Weißen Hauses zurückgetreten. In seiner Amtszeit hatte er sich immer wieder heftige Wortgefechte mit Journalisten geliefert und viel Spott geerntet. Die Schauspielerin Melissa McCarthy, die bei den Emmys im Publikum saß, fand als Spicer-Parodistin in der Comedy-Sendung „Saturday Night Live“ so etwas wie eine Paraderolle – auch immer mit fahrbarem Podium. Dementsprechend stellte Moderator Stephen Colbert Spicer auch augenzwinkernd als Melissa McCarthy vor. (TT.com/APA/dpa)