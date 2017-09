Die britische Schauspielerin Claire Foy („The Crown“) hat die Hauptrolle im zweiten Teil der Hollywood-Verfilmung der Millenium-Trilogie des schwedischen Autors Stieg Larsson ergattert. Der erste Teil, „Verblendung“, war 2011 mit Daniel Craig und Rooney Mara verfilmt worden.

Der zweite Teil, „Verdammnis“ soll in Berlin und Stockholm gedreht werden und am 19. Oktober 2018 in die Kinos kommen. Regisseur ist Fede Alvarez. (dpa)